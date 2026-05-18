لافروف: إيران تملك حق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية

- أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على حق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، مشيراً إلى أن هذا الحق مكفول لأي دولة طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. - أشار لافروف إلى أن محطة بوشهر النووية لم تخضع لعقوبات وتم استثناؤها من اتفاق 2015، مؤكداً استمرار المشروع وبناء وحدات طاقة إضافية رغم التحديات الأمنية. - تحدث لافروف عن القمة الروسية الأفريقية، مؤكداً تمثيل غالبية الدول الأفريقية على أعلى مستوى، ودعوة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي دون استثناء.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن لإيران كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وقال، في مؤتمر صحافي في موسكو عقب محادثات مع نظيره من غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنجوي، إن "المبدأ الأساسي هو أن إيران، مثل أي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف: "نحن لا نحاول التدخل في عملية التفاوض هذه. نتمنى لها النجاح"، معلناً: "سندعم أي حل يتم التوافق عليه وقبوله من الطرفين المتفاوضين، من الولايات المتحدة وإيران". وقال لافروف: "في ما يتعلق بمحطة بوشهر للطاقة النووية، فإن هذه المنشأة لم تخضع يوماً لأي عقوبات، وقد جرى استثنائها من اتفاق 2015 النووي مع إيران، وهذا الأمر لا يخص أي طرف سوى روسيا وإيران"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" اليوم الاثنين.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن موقف بلاده هو أن "المشروع قيد التنفيذ، ويجرى بناء وحدات طاقة إضافية". وأضاف أن "الكوادر (الروسية)، كما صرح مؤخراً الرئيس التنفيذي لشركة روسآتوم أليكسي ليخاتشوف، بصدد العودة إلى موقعها بعد إجلاء عدد معين من الموظفين إلى دول مجاورة على خلفية عمليات القصف في محيط محطة الطاقة النووية خلال العدوان الأميركي والإسرائيلي".

ومنذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من مرة سقوط مقذوفات في محيط المحطة النووية. وحذّرت إيران والوكالة الدولية والوكالة الروسية من أن تضرر المحطة قد يسبب تسرباً إشعاعياً خطراً. ومحطة بوشهر التي بُنيت بمساعدة روسية هي المفاعل النووي الوحيد العامل في إيران، وفقاً للوكالة الدولية، وهي تضم مفاعلاً بقدرة 1000 ميغاواط.

وبشأن القمة الروسية الأفريقية، قال لافروف: "ليس لدي شك في أنه، كما في السنوات السابقة، ستُمثَّل الغالبية العظمى من البلدان، بما في ذلك على أعلى مستوى"، مضيفاً أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مدعوة إلى القمة دون استثناء.

(أشوشييتد برس، العربي الجديد)