لاريجاني يزور مسقط والدوحة ضمن مسار المفاوضات مع واشنطن

- أجرى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مباحثات بنّاءة مع سلطان عُمان هيثم بن طارق في مسقط، تركزت على المستجدات الإقليمية والدولية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. - زيارة لاريجاني تأتي في إطار جولات دبلوماسية لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتشمل لقاءات مع مسؤولين عُمانيين وقطريين، وسط تساؤلات حول لقاءات محتملة مع مسؤولين أميركيين. - المفاوضات الإيرانية الأميركية في مسقط تُعتبر خطوة مهمة لحل الملف النووي، وسط تأكيد إيران على خطوطها الحمراء بشأن تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي.

تساؤلات بشأن ما إذا كانت هناك لقاءات مع مسؤولين أميركيين في مسقط

أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال زيارة يقوم بها إلى مسقط. وقال التلفزيون الإيراني إنّ المباحثات جرت "في أجواء إيجابية وبنّاءة". وأفاد نادي "المراسلين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني، بأن لقاء لاريجاني مع سلطان عُمان استغرق قرابة 3 ساعات، قبل أن يبدأ لقاءً آخر مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي. وكان لاريجاني قد بدأ زيارته بلقاء وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ومن المقرّر أن ينتقل بعدها إلى قطر.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية أنه من المرجح أن لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني السابق، خلال الزيارة، أبلغ ردّ طهران على الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي عُقدت يوم الجمعة الماضي في مسقط. وثمة تساؤلات طرحت خلال الساعات الأخيرة في وسائل إعلام وشبكات تواصل إيرانية بشأن ما إذا كانت هناك أيضا مفاوضات أو لقاءات مع مسؤولين أميركيين في مسقط. وستتناول اللقاءات مع المسؤولين العُمانيين تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مسار التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وسلطنة عُمان.

وقالت وكالة "إيسنا" الطلابية الإيرانية إن "ثمة تقديرات بتسارع وتيرة العملية الدبلوماسية في الدولة التي تستضيف حالياً المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة". وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من مفاوضات جديدة عقدت لأول مرة إثر حرب يونيو/ حزيران بين طهران وواشنطن يوم الجمعة الماضي في مسقط.

وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رداً على سؤال بشأن زيارة علي لاريجاني إلى مسقط، وما إذا كان من المقرر أن يلتقي خلالها مسؤولين أميركيين، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجولات التي يقوم بها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوضح بقائي أن لاريجاني كان قد أجرى في وقت سابق زيارات إلى عدد من دول المنطقة، من بينها روسيا وباكستان والعراق، مؤكداً أن هذه التحركات تندرج ضمن مسار مشاورات إيران المستمرة في سياق سياستها المبدئية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع دول الجوار وترسيخ مبادئ حسن الجوار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "ينبغي النظر إلى هذه الزيارة ضمن هذا الإطار"، مشيراً إلى أن زيارة لاريجاني إلى سلطنة عُمان، وكذلك زيارته المرتقبة إلى دولة قطر، كانتا مخطَّطتين مسبقاً.

وعن المفاوضات، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنها "خطوة إلى الأمام" وإن هناك "فرصة مهمة" لحل الملف النووي الإيراني. كما وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت الماضي بأنها كانت "جيّدة جداً".

في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن "هناك مؤشرات تعكس قدراً من الجدية مقابل مؤشرات أخرى تضعف هذا الانطباع"، مجدداً التشديد على الخطوط الحمراء الإيرانية في موضوعي تخصيب اليورانيوم والبرنامج الصاروخي، ورفض التفاوض بشأنهما.