لاريجاني يريد "مفاوضات حقيقية" مع واشنطن وعراقجي يتوجه إلى باريس

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده تقبل بإجراء "مفاوضات حقيقية" مع الولايات المتحدة "وليس مفاوضات شكلية"، مؤكداً أن "نتائج أي مفاوضات يجب ألا تكون محددة سلفاً". وأضاف في تدوينة على منصة إكس أنّ "الأميركيين يحاولون إظهار أنفسهم بوصفهم محور كل تحول عالمي"، معتبراً أنّ هذا النوع من السلوك "هو شكل من أشكال خداع الذات".

وفي سياق متصل، التقى لاريجاني، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى باكستان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث بحث الجانبان التعاون الثنائي، وتطورات الأمن الإقليمي، وسبل تعزيز التفاعل بين طهران وإسلام آباد. ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، أكد لاريجاني أهمية موقع باكستان في المعادلات الأمنية الإقليمية، وأشار إلى أن التعاون بين إيران وباكستان يلعب "دوراً محورياً في مواجهة التهديدات المشتركة"، مشدداً على أنّ استمرار التنسيق بين البلدين يمكن أن يساهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

The Americans try to portray themselves as the turning point of every global development, but this is a form of self-deception. WE ACCEPT GENUINE NEGOTIATIONS, not artificial ones, AND THE OUTCOME OF ANY NEGOTIATION MUST NOT BE PREDETERMINED.



من جانبه، أشاد قائد الجيش الباكستاني بمسار التعاون بين طهران وإسلام آباد، مؤكداً التزام بلاده بالسلام والاستقرار الإقليمي، ومشيراً إلى "أهمية تطوير التعاون الاستراتيجي بين الطرفين". وتناول اللقاء، بحسب "تسنيم"، آخر المستجدات الأمنية في المنطقة والتطورات الجيوسياسية، واتفق الجانبان على مواصلة الحوار المنتظم وتعزيز مجالات التفاهم الأمني.

وفي الوقت نفسه، توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي جان نويل بارو. وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، غادر عراقجي بعد مشاركته في الاجتماع السنوي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي متوجهاً إلى فرنسا لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك.

ويُعد هذا اللقاء الأول بين الجانبين منذ تفعيل ما تُعرف بـ"آلية الزناد" (سناب باك) لإعادة فرض العقوبات وقرارات مجلس الأمن على إيران في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي. وتشكّل فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، والتي فعّلت تلك الآلية ضد طهران بدعوى عدم التزامها بتعهداتها النووية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إنّ زيارة عراقجي إلى فرنسا ستتناول القضايا الثنائية، بما في ذلك وضع المواطنة الإيرانية مهدية أسفندياري التي أُفرج عنها وهي موجودة حالياً في السفارة الإيرانية في باريس، إضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية.