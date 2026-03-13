لاريجاني يرد على هيغسيث: قادتنا بين الشعب وقادتكم في جزيرة إبستين

- أكد علي لاريجاني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، أن القادة الإيرانيين حاضرون بين شعبهم، رداً على تصريحات وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث التي اتهمت القيادة الإيرانية بالاختباء تحت الأرض. - شهدت طهران ومدن إيرانية أخرى مسيرات "يوم القدس" بمشاركة قادة سياسيين وعسكريين، للتنديد بإسرائيل والولايات المتحدة ودعم الفلسطينيين، حيث تقدم المشاركين الرئيس مسعود بزشكيان ولاريجاني. - انتقد لاريجاني الاعتقاد الأميركي بقدرتهم على إنهاء الحرب بإرادتهم، مؤكداً أن العدو يخطئ في تقديراته حول بدء وإنهاء الحروب.

رد أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على تصريحات وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، التي اتهم فيها القيادة الإيرانية بالاختفاء تحت الأرض، مؤكداً أن القادة الإيرانيين حاضرون بين شعبهم. وقال لاريجاني، في منشور على منصة "إكس"، أرفقه بصور تظهر مشاركة عدد من القادة الإيرانيين في مسيرات "يوم القدس" التي نظمت اليوم في طهران: "السيد هيغسيث، قادتنا خلال كل هذه السنوات كانوا وما زالوا بين الشعب، لكن قادتكم في جزيرة إبستين".

وتربط الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المتهم بإدارة شبكة للدعارة، واستغلال منازله وجزيرة كان يملكها لارتكاب جرائم جنسية ضد فتيات قاصرات (13-17) وتجنيد أخريات لتوسيع شبكته، علاقات واسعة مع شخصيات من النخبة الأميركية وفي العالم، كما كان معروفاً بقربه من الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف إبستين مرة بأنه "رجل رائع".

وجاءت تصريحات لاريجاني في سياق رد إيراني على اتهامات أطلقها وزير الحرب الأميركي، تحدث فيها عن أن القيادة الإيرانية الجديدة تختبئ تحت الأرض في ظل التصعيد العسكري المتبادل. وقال هيغسيث، اليوم الجمعة، إن القيادة الإيرانية "ليست في أفضل حال"، واصفاً إياها بأنها "يائسة ومختبئة تحت الأرض"، وأضاف أن "هذا ما تفعله الفئران"، مدعياً أن من وصفه بـ"الزعيم الجديد"، الذي قال إنه "ليس زعيماً أعلى"، أصيب بجروح ومن المرجح أنه تعرض لتشوّهات.

وشهدت طهران وعدد من المدن الإيرانية اليوم مسيرات واسعة بمناسبة "يوم القدس"، شارك فيها مسؤولون وقادة سياسيون وعسكريون، وسط هتافات مندّدة بإسرائيل والولايات المتحدة وداعمة للفلسطينيين. ويشار إلى أنّ عدداً من قادة إيران، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، تقدموا المشاركين في مسيرات حاشدة شهدتها مدن البلاد، اليوم الجمعة، لإحياء "يوم القدس العالمي"، الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، في تقليد سنوي يهدف إلى إظهار الدعم للقضية الفلسطينية والقدس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد لاريجاني، في تصريحات أخرى، أن "العدو كان يخطئ عندما ظن أنه يمتلك القدرة على إنهاء الحرب على أساس إرادته"، مضيفاً أنه "كان يتصور، خطأً، أنه يمكنه بدء الحرب وقتما شاء وإنهاءها حيثما أراد"، وفقاً للتلفزيون الإيراني.