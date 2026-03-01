لاريجاني يخاطب دول المنطقة والسعودية تستدعي السفير الإيراني

- أكد علي لاريجاني أن العمليات العسكرية الإيرانية تستهدف القواعد الأميركية في المنطقة وليس الدول الخليجية، مشيراً إلى أن هذه القواعد تُستخدم ضد إيران. - استدعت السعودية السفير الإيراني احتجاجاً على الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع أميركية في المنطقة، معتبرةً أنها تنتهك أمنها. - أعربت تركيا وأذربيجان عن تعازيهما لإيران بعد اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وأكدت إيران تصميمها على الدفاع عن نفسها ضد العدوان الأميركي والإسرائيلي، بينما نعى الرئيس الروسي بوتين خامنئي واعتبر الاغتيال خرقاً للمعايير الدولية.

في خضم العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران واستهدافاتها الأخيرة المستمرة للدول الخليجية، أصدر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، مساء اليوم الأحد، بياناً عبر منصة "إكس"، أكد فيه أن العمليات العسكرية الإيرانية لا تستهدف دول المنطقة ذاتها، بل القواعد الأميركية فيها.

وخاطب لاريجاني هذه الدول قائلاً: "إننا لا ننوي الاعتداء عليكم، لكن عندما تُستخدم القواعد الموجودة في أراضي بلادكم ضدنا، وتُنفّذ الولايات المتحدة عملياتها بنفس قواتها في المنطقة، فإننا نستهدف تلك القواعد". وأضاف: "هذه القواعد ليست جزءاً من تراب هذه الدول، بل هي أرض تابعة للولايات المتحدة".

في الأثناء، أصدر المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني بياناً، اليوم الأحد، قال فيه إن الدول الإقليمية "لم تتمكن من تنفيذ تعهداتها بعدم السماح باستخدام أراضيها ضد إيران"، مرجعاً ذلك إلى "عدم سيطرتها على القواعد الأميركية".

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية السعودية، اليوم الأحد، استدعاء السفير الإيراني لدى الرياض، عليرضا عنايتي، وذلك في إطار التحركات الدبلوماسية رداً على الهجمات الإيرانية ضد أهداف في أراضي المملكة ودول الخليج. وجاء هذا الإجراء الدبلوماسي الحاد عقب سماع أصوات انفجارات في العاصمة الرياض، وتنفيذ إيران هجمات قالت إنها استهدفت مواقع أميركية في المنطقة. وأكدت وسائل إعلام سعودية أن الخارجية السعودية سلّمت مذكرة احتجاج رسمية على الهجمات الإيرانية التي قالت إنها تنتهك أمنها وأراضيها.

مباحثات إيرانية تركية أذربيجانية

إلى ذلك، أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، معزياً بـ"استشهاد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي"، بعد اغتياله أمس السبت في هجوم أميركي إسرائيلي. كما اتصل وزير الخارجية الأذربيجاني، جيحون بايراموف، بنظيره الإيراني لتقديم التعازي. وخلال هذه المباحثات، أكد عراقجي "تصميم إيران المطلق على الدفاع القوي عن كيانها" ضد ما وصفه بـ"الجريمة الوحشية" الأميركية والإسرائيلية.

وأضاف عراقجي أن العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي "بدعة خطيرة وغير مسبوقة في العلاقات الدولية". وأشار إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة "اللامبالاة الطويلة الأمد من المجتمع الدولي بهذه الممارسات". وأكد الوزير الإيراني مسؤولية المجتمع الدولي في إدانة استهداف المدنيين، مستدلاً بمقتل أكثر من 148 فتاة إيرانية في مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب بالقصف الصاروخي.

بوتين ينعى خامنئي

إلى ذلك، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه للإيرانيين، مشيراً إلى أن "آية الله خامنئي سيبقى في الذاكرة الروسية رجلَ دولة بارزاً أسهم في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين". واعتبر بوتين في رسالة، وفق التلفزيون الإيراني، أن عملية الاغتيال "خرق لكافة المعايير الأخلاقية الإنسانية والقوانين الدولية".