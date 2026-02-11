لاريجاني يتوجه إلى قطر لاستكمال المشاورات حول المفاوضات مع واشنطن

- غادر علي لاريجاني مسقط متوجهاً إلى الدوحة بعد لقاءات مع السلطان هيثم بن طارق ومسؤولين عُمانيين، حيث ناقشوا التطورات في المفاوضات الإيرانية الأميركية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. - زيارة لاريجاني إلى قطر تأتي كجزء من مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني، حيث سيبحث مع المسؤولين القطريين آخر تطورات المفاوضات ونتائج الجولة الأولى التي عقدت في عُمان. - حذّر لاريجاني من تأثير زيارة نتنياهو للولايات المتحدة على المفاوضات النووية، مشيراً إلى أن الأميركيين أصبحوا أكثر واقعية ولم يُدخلوا القضايا العسكرية ضمن المفاوضات.

غادر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، صباح اليوم الأربعاء، مسقط متوجهاً إلى الدوحة، وذلك عقب اختتام لقاءاته ومشاوراته الرسمية في سلطنة عُمان. وبحسب ما أورده التلفزيون الإيراني، ودّع لاريجاني في مطار مسقط الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزيرُ الديوان السلطاني العُماني، قبل توجهه إلى دولة قطر.

وكان لاريجاني قد أجرى في مسقط مباحثات مع كبار المسؤولين العُمانيين، في مقدمتهم السلطان هيثم بن طارق ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، حيث استغرق اللقاء مع السلطان العماني نحو ثلاث ساعات، إذ جرى بحث آخر التطورات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية، والإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، أنّ زيارة لاريجاني إلى الدوحة "تعد جزءاً من مسار المفاوضات التي تجري في سلطنة عمان بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني". ومن المقرر أن يبحث لاريجاني مع المسؤولين في قطر آخر تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني، ونتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت يوم الجمعة الماضي في عُمان.

واختتمت إيران والولايات المتحدة جولة مفاوضات عقدت يوم الجمعة في العاصمة العُمانية مسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك اتفاقاً على استمرار التفاوض بشكل عام، لكن لا وجود لموعد محدد.

ومساء الثلاثاء، حذّر لاريجاني، في تصريحات أدلى بها من مسقط، من أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وما يرافقها من حديث عن تحديد "مهلة"، قد تسهم في تفجير أزمة جديدة، داعياً واشنطن إلى عدم السماح لتل أبيب بالتأثير على مسار المفاوضات النووية. وفي حديث للتلفزيون العُماني، قال لاريجاني إنّ الأميركيين باتوا يفكرون اليوم "بقدر أكبر من الواقعية"، مشيراً إلى أنهم، خلافاً لما كان عليه الحال في السابق، لم يُدخلوا القضايا العسكرية والصاروخية ضمن إطار المفاوضات النووية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع موقع أكسيوس الأميركي، أمس الثلاثاء، إنّ إيران "لن تمتلك أسلحة نووية أو صواريخ"، ملوحاً بالقيام بعمل "قاسٍ جداً" في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. كما قال ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إنه يفضّل إبرام اتفاق مع إيران "شريطة أن يكون جيداً ويتضمن منعها من امتلاك أسلحة نووية وصواريخ".