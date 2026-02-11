لاريجاني: تلقينا رسائل أميركية وموعد جولة المفاوضات القادمة لم يحدد

- أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن موعد ومكان الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُحددا بعد، مشيراً إلى رغبة الطرفين في استمرار الحوار بعد مشاورات في عاصمتيهما. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب شدد على أن المفاوضات مع إيران هي الخيار المفضل لواشنطن، معرباً عن أمله في أن تكون إيران أكثر عقلانية ومسؤولية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. - وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد أن المفاوضات مع واشنطن تقتصر على الملف النووي، مشيراً إلى أن شكل وتركيبة المفاوضات تتماشى مع مطالب إيران نتيجة صمود الشعب الإيراني.

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في ختام زيارته إلى قطر، مساء الأربعاء إن موعد الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة ومكانها لم يُحددا بعد. وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن الطرفين يرغبان في استمرار المفاوضات، موضحاً أن على الجانبين إجراء مشاورات في عاصمتيهما كي تُفضي المفاوضات إلى نتائج.

ورداً على سؤال عما نُشر من أخبار تفيد بنقل رسالة مكتوبة من خلاله إلى أطراف التفاوض، قال: "لا، لم تكن لدينا أي رسالة. غير أن الطرف العُماني كانت لديه بعض الاتصالات، ونقل إلينا جملة من الأمور على لسانهم (الأميركيين)، ودون آراءهم وسلمها لي لكي تدرس في طهران".

ويأتي هذا في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تمسكه بخيار المفاوضات مع إيران باعتباره المسار المفضل لواشنطن، وذلك عقب لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. وقال ترامب إنه أبلغ نتنياهو بأن "المفاوضات مع إيران لإبرام اتفاق هي خيارنا المفضل"، مضيفاً أنه يأمل أن يكون الإيرانيون هذه المرة "أكثر عقلانية ومسؤولية". وأوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، لكنه مصر على استمرار المباحثات لبحث إمكانية إبرام اتفاق.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش مشاركته في مسيرات طهران لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية، إن زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة للمفاوضات مع واشنطن لم يحددا بعد. ولاحقاً، أكد عراقجي، في حوار مع إذاعة "الشباب" الإيرانية، أن طهران تفاوض فقط في الملف النووي دون سواه. وأوضح أن هذا المطلب "تحقق اليوم عملياً"، قائلاً إن "شكل المفاوضات وتركيبتها وموضوعاتها جميعها جاءت منسجمة مع مطالب إيران". وأضاف أن ذلك جاء نتيجة "صمود الشعب الإيراني ومقاومته خلال العام الماضي أمام مختلف التحديات، من الحرب إلى العمليات الإرهابية وغيرها من الضغوط".