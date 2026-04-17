كييف مطمئنة للدعم الأميركي بعد زيارة رئيسة الوزراء إلى واشنطن

غادرت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو الولايات المتحدة أمس الخميس وهي تشعر بالتفاؤل إزاء ما وصفتها بالمحادثات الإيجابية التي أجرتها مع كبار المسؤولين الأميركيين، ومنهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي قالت إنها وجدت منه دعما لبلدها الذي مزقته الحرب.

وقالت سفيريدينكو لوكالة "رويترز" إنها استغلت اجتماعها مع بيسنت لتأكيد موقف أوكرانيا بأن العقوبات المفروضة على روسيا لا ينبغي تخفيفها أو إلغاؤها أو تأجيلها. وكانت واشنطن قد رفعت بشكل مؤقت بعض العقوبات المفروضة على النفط الروسي للمساعدة في التغلب على تداعيات نقص الإمدادات نتيجة للحرب على إيران، لكن العمل بها عاد الآن.

وقالت سفيريدينكو في مقابلتها الوحيدة مع وسائل الإعلام خلال زيارتها للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين "أعتقد أن الوزير بيسنت يقف إلى جانب أوكرانيا ويدافع عنها". وأضافت "كانت مناقشة ودية للغاية، وهو داعم للغاية... أعتقد أن جميع نظرائنا هنا في الولايات المتحدة... يدركون جيدا أن منع التحايل على العقوبات، وكذلك تشديد العقوبات، هو إجراء بالغ الأهمية يجب اتباعه لإضعاف روسيا".

واجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون الشهر الماضي في فلوريدا لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب مع روسيا، لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق في وقت قريب تضاءلت. وتصر أوكرانيا على أنها بحاجة إلى ضمانات أمنية قبل الموافقة على أي اتفاق سلام.

وقالت سفيريدينكو "أحلم بأن تنتهي هذه الحرب، لكنها ستنتهي... بالضمانات الأمنية المناسبة، وخطة الازدهار المناسبة، وخطة مناسبة لإعادة الإعمار والتعافي... وهذا من شأنه أن يوفر فرصة للأوكرانيين ليعيشوا الحياة التي يستحقونها لأنهم قاوموا بضراوة".

وأشارت سفيريدينكو إلى أن العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة تعمقت خلال العام الماضي من خلال العمل المشترك في صندوق الاستثمار الأميركي-الأوكراني لإعادة الإعمار الذي وافق الشهر الماضي على أول مشروع له والذي من المتوقع أن يوافق على مشروع ثان، في قطاع الطاقة، هذا الصيف.

