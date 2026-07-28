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كييف تنفي ادعاءات وجود "خلايا أوكرانية" في العراق

تقارير عربية
بغداد

محمد علي

avata
محمد علي
مباشر
28 يوليو 2026
أحد أفراد قوات الأمن العراقية في بغداد، 2 مارس 2026 (فرانس برس)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية في بغداد، 2 مارس 2026 (فرانس برس)
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نفت كييف، اليوم الثلاثاء، وجود "خلايا أوكرانية" في العراق، رداً على تصريحات لمستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي، أمس الاثنين، قال فيها إنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من أفراد خلايا أوكرانية تقف خلف الهجمات الأخيرة بطائرات مسيّرة على منشآت عراقية.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عدم وجود "أي حقائق أو أدلة تدعم هذه الادعاءات". وأشارت إلى أن الجهات العراقية الرسمية لم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية، أي معلومات أو مخاوف ذات صلة، قبل إطلاق هذه التصريحات العلنية، مضيفة أنه "لو كانت لهذه الادعاءات أي أسس، لكان من الطبيعي طرحها عبر القنوات الرسمية، إلّا أن الجانب الأوكراني علم بهذه الاتهامات من خلال بث تلفزيوني مباشر". 

وتابعت أنّه "من غير المقبول وغير المسؤول إطلاق مسؤول رفيع في دولة صديقة مثل هذه التصريحات علناً من دون الاستناد إلى أدلة. ذلك يتعارض مع مبادئ الاحترام المتبادل ويضر بالعلاقات الأوكرانية العراقية". واعتبرت الوزارة أن هذه التصريحات "تتماشى مع الروايات الدعائية الروسية الهادفة إلى تشويه سمعة أوكرانيا وتقويض علاقاتها مع دول الشرق الأوسط"، داعية الجهات الرسمية في العراق إلى "التعامل المناسب مع نشر هذه الادعاءات" التي وصفتها بأنها لا أساس لها، و"العمل على منع استخدام مؤسسات الدولة في الترويج لمعلومات مضللة تخدم مصالح أطراف ثالثة وتضر بالعلاقات الثنائية بين البلدَين".

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ولم يصدر عن وزارة الخارجية العراقية، أي تصريح لغاية الآن، لكن مسؤولاً دبلوماسياً بارزاً في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إنه لم يسبق أن سمع بهذه المعلومات، واصفاً تصريحات العبودي بأنها "غير مدعومة بحقائق". وأرجع الخبير بالشأن الأمني العراقي، أحمد النعيمي، تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي، إلى سعي أطراف حكومية مرتبطة أو مقربة من الفصائل المسلحة، إلى النأي بنفسها عن الهجمات الأخيرة في العراق أو دول الجوار.

وأوضح النعيمي لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإعلان عن وجود خلايا مسلحة أوكرانية بهذه الصورة في مقابلة تلفزيونية دون أن تتحرك الحكومة أو أجهزة الأمن أو تخطر الجانب الرسمي الأوكراني، لا يعتبر سابقة، إذ سبق وأن حاول مسؤولون عراقيون إبعاد الاتهامات بالإخلال الأمني الحالي عن الفصائل وإلقاءها على جهات أخرى"، واصفاً تصريحات العبودي بأنها "محرجة للحكومة العراقية الجديدة، برئاسة علي الزيدي".

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