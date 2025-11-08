كييف تعلن عن هجوم روسي كبير على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزيرة الطاقة في أوكرانيا أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق ليل الجمعة- السبت استهدف البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة. وكتبت سفيتلانا غرينتشوك على فيسبوك "يشن العدو مجددا هجوما كبيرا على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. ولهذا السبب، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارىء في عدد من المناطق"، من دون أن تحددها.

وأضافت أن التيار سيعود بعد "استقرار الوضع في نظام الطاقة"،مؤكدة أنه "رغم خطط العدو، فإن أوكرانيا ستحصل على الضوء والدفء هذا الشتاء". وتستهدف روسيا شبكات الكهرباء والتدفئة الرئيسية في أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات، ما أدى إلى تدمير جزء كبير منها.

وصعّدت موسكو في الأشهر الأخيرة من هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا وألحقت أضرارا بمنشآت الغاز الطبيعي الذي يعد الوقود الرئيسي للتدفئة. وحذر خبراء من أن أوكرانيا قد تواجه أزمة تدفئة في الشتاء. وأفاد أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، في منشور على تطبيق تليغرام عن هجوم بطائرات مسيرة على منشآت للطاقة في المنطقة في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضاف أن "أضرارا لحقت بمنشأة للبنية التحتية للطاقة"، مشيرا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى.

وفي شرق أوكرانيا، قتل شخص في هجوم شنته مسيرة روسية في منطقة زابوريجيا، حسبما قالت السلطات الأوكرانية في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقال الحاكم ايفان فيدوروف إن طائرة مسيرة ضربت سيارة بين قريتي زيليني هاي وهولايابول، مما أسفر عن مقتل رجل (69 عاما) وإصابة امرأة (67 عاما). وفي منطقة أوديسا، واصلت موسكو هجماتها على منشآت الإمداد الأوكرانية المهمة. وقد تعرضت منشأة خاصة بالبنية التحتية للطاقة لأضرار، حسبما قال الحاكم أوليه كيبر على تطبيق تليغرام.

