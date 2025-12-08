كييف تعد مقترحات للسلام مع موسكو لعرضها على واشنطن الثلاثاء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن المحادثات التي أجراها مع زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في لندن كانت "مثمرة"، مشيراً إلى أن مقترحات السلام قيد الإعداد، وستُعرض على الولايات المتحدة غداً الثلاثاء. وأضاف زيلينسكي الذي كان في طريقه من لندن إلى بروكسل لحضور اجتماعات مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "أعتقد أن الخطة ستكون جاهزة غداً، في وقت ما من المساء. أعتقد أننا سندرسها مرة أخرى ونرسلها إلى الولايات المتحدة".

وأوضح أن المقترحات الجديدة لإنهاء الحرب تتضمن 20 نقطة، لكن لا توجد حتى الآن أي تسوية بشأن مسألة الأراضي، بحسب وكالة رويترز.

وفي السياق نفسه، قال زيلينسكي إن بلاده تنقصها نحو 800 مليون دولار للحصول على الأسلحة الأميركية التي كانت تخطط لشرائها هذا العام بمساعدة من حلفائها الأوروبيين، مؤكداً أن أوكرانيا ستحتاج إلى حوالي 15 مليار دولار للعام المقبل، من أجل البرنامج الذي تشتري بموجبه أسلحة أميركية بأموال أوروبية.

وأكد زيلينسكي أن بلاده ليس لها الحق، لا قانونياً ولا أخلاقياً، في التنازل عن أي أراضٍ لروسيا، مشدداً على أن مسألة الأراضي تُشكل نقطة محورية في المفاوضات الجارية بشأن خطة السلام الأميركية، وذلك بحسب وكالة فرانس برس.

وقال: "هل نفكر في التنازل عن أراضٍ؟ ليس لدينا أي حق قانوني لفعل ذلك، لا بموجب القانون الأوكراني ولا دستورنا ولا القانون الدولي. وليس لدينا أي حق أخلاقي أيضاً".

وتأتي زيارة زيلينسكي بعدما اختتم مسؤولوه مباحثات استمرت ثلاثة أيام مع نظرائهم الأميركيين بشأن هذه المقترحات، التي يضغط البيت الأبيض على كييف لقبولها.

إلى ذلك، تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بتقديم مزيد من الدعم للرئيس زيلينسكي ضد حرب روسيا في مكالمة هاتفية. واتهمت ميلوني، بحسب بيان لمكتبها يوم الأحد، موسكو بشنّ "سلسلة جديدة من الهجمات العشوائية ضد أهداف مدنية أوكرانية". وأضاف مكتبها أن إيطاليا ستقدم إمدادات إضافية، بما في ذلك المولدات، لدعم البنية التحتية للطاقة والسكان الأوكرانيين، مشيراً إلى أن الهدف يظل سلاماً دائماً وعادلاً، ولن تشارك ميلوني في اجتماع اليوم الاثنين في لندن.

في غضون ذلك، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك إنه لا ينبغي إجبار أوكرانيا على التخلي عن أراض في إطار اتفاق سلام، محذرة من أن مكافأة العدوان لا تؤدي إلا إلى تأجيج مزيد من الحرب. وصرحت بيربوك لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرت يوم الأحد: "أنت تدين عملاً عدوانياً، ولا تكافئه. أولئك الذين يكافئون العدوان سيحصدون المزيد من الحرب بدلاً من السلام".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)