كييف تتعرض لهجوم جوي روسي واسع النطاق

شنت روسيا هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وفقا لتحذيرات أصدرتها القوات الجوية الأوكرانية على منصة تليغرام. وحذر الجيش الأوكراني أيضا من هجوم روسي محتمل بصاروخ "أوريشنيك" الجديد متوسط المدى.

وأفادت صحيفة "كييف اندبندنت" بسماع "سلسلة من الانفجارات" في العاصمة في وقت مبكر من اليوم الأحد، كما أفاد شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجارات. وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، على تليغرام إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح وتضررت عدة مبان سكنية في أنحاء المدينة. وأضاف أن الحطام كان مشتعلا في مبنى مدرسة بوسط المدينة.

من جهته، أعلن الجيش البولندي اليوم الأحد أن سلاح الجو البولندي يعمل في المجال الجوي للبلاد عقب هجمات روسية على الأراضي الأوكرانية. وأضاف أن هذه الإجراءات ذات طابع وقائي وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي البولندي، لا سيما في المناطق المجاورة للمناطق المهددة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر مساء السبت من أن هجوما بصاروخ أوريشنيك بات متوقعا، وقال نقلا عن معلومات استخباراتية إن كييف معرضة للخطر أيضا. وحذر زيلينسكي من هجوم روسي محتمل يتضمن أنواعاً مختلفة من الأسلحة وحث الناس على الاحتماء أثناء إنذارات الغارات الجوية. ولايزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد استخدمت بالفعل صاروخ أوريشنيك متوسط المدى في الهجوم الذي وقع ليلا على كييف.

وقد استخدمت روسيا هذا الصاروخ الباليستي، الذي يتمتع بقدرة تدميرية عالية للغاية، مرتين من قبل في حربها ضد أوكرانيا - مرة بدون رؤوس حربية في مدينة دنيبرو الواقعة في الجنوب الشرقي، ومؤخرا في غرب أوكرانيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

(أسوشييتد برس، رويترز)