كيم يلتقي وزير الخارجية الصيني في بيونغ يانغ

- التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوزير الخارجية الصيني وانغ يي لتعزيز العلاقات الثنائية وحماية المصالح المشتركة، مؤكدًا على أهمية تكثيف التبادل والاتصالات بين البلدين. - زيارة وانغ لبيونغ يانغ تهدف إلى تعزيز العلاقات بعد تجميدها بسبب جائحة كوفيد-19، مع استئناف الرحلات الجوية والسكك الحديدية بين العاصمتين. - أكد وانغ على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بين الصين وكوريا الشمالية في مواجهة الوضع الدولي المعقد، مع تعزيز التعاون العملي والتبادلات الثقافية بين البلدين.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن من المهم لكوريا الشمالية والصين تكثيف التبادل والاتصالات على مختلف المستويات، وإن تعزيز العلاقات الثنائية أمر حيوي لحماية المصالح المشتركة.

ويقوم وزير الخارجية الصيني بزيارة تستغرق يومين لبيونغ يانغ بدأت الخميس بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين بعد أن جمدت جائحة كوفيد-19 التبادلات بينهما، وفي الوقت الذي عزز فيه كيم العلاقات مع موسكو. وكانت الخطوط الجوية الصينية قد استأنفت رحلاتها المباشرة بين العاصمتين الأسبوع الماضي، منهية تعليقاً استمر ستة أعوام بسبب الجائحة. وفي الشهر الماضي، استؤنفت خدمات السكك الحديد اليومية للركاب بين بكين وبيونغ يانغ.

إلى ذلك، نقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله لكيم: "في مواجهة الوضع الدولي المضطرب والمعقد، ينبغي للصين وكوريا الشمالية تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية". وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بكين مستعدة لزيادة التبادلات وتعزيز التعاون العملي مع كوريا الشمالية.

وعقد وانغ اجتماعاً مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الخميس، وتعهد "بمواصلة دفع الزخم الإيجابي في تطوير" العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ. وخلال المحادثات، أشاد وانغ بـ"الصداقة التقليدية بين البلدين التي تشكلت بالدم"، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية. وذكرت الوكالة أن "الصين مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تعزيز الحوار والتعاون العملي على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، وتعميق التبادلات الشعبية والثقافية". وجاءت زيارة وانغ في وقت يتوقع فيه أن يزور فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الشهر المقبل. وأبدى ترامب من قبل أيضاً اهتمامه باستئناف المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية.

(رويترز، فرانس برس)