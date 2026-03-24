كيم: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"

- أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده لن تتخلى عن وضعها كدولة نووية، مشددًا على تعزيز هذا الوضع كمسار لا رجعة فيه، مع تصعيد المواجهة ضد القوى المعادية. - وصف كيم كوريا الجنوبية بأنها "الدولة الأكثر عدائية"، محذرًا من ردود فعل قاسية إذا انتهكت سيول حقوق كوريا الشمالية، مشيرًا إلى حادثة الطائرة المسيّرة كتحذير مسبق. - كشف كيم عن قاذفة صواريخ جديدة متعددة الفوهات قادرة على إطلاق رؤوس نووية، معتبرًا إياها سلاحًا استراتيجيًا لا يقهر لأغراض الردع.

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ لن تغير وضعها كدولة مسلحة نوويا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية الثلاثاء. وقال كيم في خطاب سياسي ألقاه الاثنين في المجلس التشريعي في بيونغ يانغ "سنواصل ترسيخ وضعنا كدولة مسلحة نوويا كمسار لا رجعة عنه، مع تصعيد نضالنا ضد القوى المعادية بقوة". وأضاف أن كوريا الشمالية سترد "بشكل لا رحمة فيه" إذا انتهكت كوريا الجنوبية حقوقها، ووصف سيول بأنها "الدولة الأكثر عدائية".

وتابع "سنصنف كوريا الجنوبية على أنها الدولة الأكثر عدائية (...) ستجعلها بيونغ يانغ تدفع الثمن بشكل لا رحمة فيه، دون أدنى اعتبار أو تردد، لأي عمل ينتهك جمهوريتنا".

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، حذرت كوريا الشمالية من "رد رهيب" في حال قيام كوريا الجنوبية بتوغل آخر بطائرة مسيّرة في أجوائها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وجاء التهديد في حينه عقب دهم محققين كوريين جنوبيين مقرات أجهزة استخبارات، في محاولة لتحديد المسؤول عن حادث يناير/كانون الثاني الماضي الذي أعلنت فيه بيونغ يانغ إسقاط مسيّرة كورية جنوبية قرب مدينة كايسونغ الصناعية.

وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أنا أعطي تحذيراً مسبقاً من أن تكرار مثل هذا الاستفزاز الذي ينتهك السيادة الراسخة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من المؤكد أنه سيثير ردة فعل رهيبة".

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي في 19 فبراير/شباط على الكشف عن قاذفة صواريخ ضخمة متعددة الفوهات قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية. وأشاد كيم بمنظومة قاذفات الصواريخ الجديدة عيار 600 ملم متعددة الفوهات بوصفها فريدة من نوعها في العالم، قائلاً إنها "ملائمة لهجوم خاص، أي لإنجاز مهمة استراتيجية"، مستخدمة تعبيراً شائعاً للدلالة على الاستخدام النووي. وأكد كيم أن السلاح الجديد مصمم لأغراض "الردع"، معتبراً أنه لا يقهر.

(فرانس برس، العربي الجديد)