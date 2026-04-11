كيم لوزير خارجية الصين: ندعم مساعيكم لعالم متعدد الأقطاب

- التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بوزير الخارجية الصيني وانغ يي، حيث أكد كيم أهمية تعزيز العلاقات الثنائية لحماية المصالح المشتركة ودعم مساعي الصين لبناء "عالم متعدد الأقطاب"، مع تأكيده على دعم وحدة الأراضي الصينية وفق "مبدأ صين واحدة". - أشار وانغ إلى دخول العلاقات بين البلدين "مرحلة جديدة" بعد قمة كيم وشي جين بينغ، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. - تأتي زيارة وانغ لتعزيز العلاقات بعد جمود بسبب جائحة كوفيد-19، مع استئناف الرحلات الجوية والسكك الحديدية بين البلدين، وتأكيد الصين على تعزيز الحوار والتعاون العملي مع كوريا الشمالية.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التقى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي. ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن من المهم لكوريا الشمالية والصين تكثيف التبادل والاتصالات على مختلف المستويات، وإن تعزيز العلاقات الثنائية أمر حيوي لحماية المصالح المشتركة.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم أعرب عن دعمه لمساعي الصين لبناء "عالم متعدد الأقطاب" ودعا إلى علاقات أعمق بين الحليفين التقليديين. وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة، قال كيم إن حكومته ستدعم بشكل كامل الجهود الصينية لتحقيق وحدة أراضيها على أساس "مبدأ صين واحدة"، في إشارة إلى الموقف الرسمي لبكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وذلك وفقاً للوكالة. وأشارت إلى أن كيم أوضح أيضاً موقف كوريا الشمالية بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل "الاهتمام المتبادل"، وقال إن التطوير المستمر للعلاقات بين البلدين أصبح أكثر أهمية في البيئة الجيوسياسية الحالية.

وقال وانغ من جهته، وفق الوكالة، إن العلاقات بين البلدين تدخل "مرحلة جديدة" في أعقاب قمة العام الماضي بين كيم والرئيس الصيني شي جين بينغ. إلى ذلك، نقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله لكيم: "في مواجهة الوضع الدولي المضطرب والمعقد، ينبغي للصين وكوريا الشمالية تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية". وأضاف وزير الخارجية الصيني أن بكين مستعدة لزيادة التبادلات وتعزيز التعاون العملي مع كوريا الشمالية.

ويقوم وزير الخارجية الصيني بزيارة تستغرق يومين لبيونغ يانغ بدأت الخميس بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين بعد أن جمدت جائحة كوفيد-19 التبادلات بينهما، وفي الوقت الذي عزز فيه كيم العلاقات مع موسكو. وكانت الخطوط الجوية الصينية قد استأنفت رحلاتها المباشرة بين العاصمتين الأسبوع الماضي، منهية تعليقاً استمر ستة أعوام بسبب الجائحة. وفي الشهر الماضي، استؤنفت خدمات السكك الحديد اليومية للركاب بين بكين وبيونغ يانغ.

وعقد وانغ اجتماعاً مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، الخميس، وتعهد "بمواصلة دفع الزخم الإيجابي في تطوير" العلاقات الثنائية مع بيونغ يانغ. وخلال المحادثات، أشاد وانغ بـ"الصداقة التقليدية بين البلدين التي تشكلت بالدم"، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية. وذكرت الوكالة أن "الصين مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تعزيز الحوار والتعاون العملي على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، وتعميق التبادلات الشعبية والثقافية". وجاءت زيارة وانغ في وقت يتوقع فيه أن يزور فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين الشهر المقبل. وأبدى ترامب من قبل أيضاً اهتمامه باستئناف المحادثات مع زعيم كوريا الشمالية.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)