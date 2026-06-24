كيم جونغ أون يعلن تجهيز كوريا الشمالية مدمّرات بأسلحة نووية

- أعلن كيم جونغ أون عن تزويد البحرية الكورية الشمالية بأسلحة نووية، مع خطط لبناء سفن حربية بزنة 10 آلاف طن، مما يعزز جاهزية القوة النووية للعمليات المتعددة. - تم تدشين السفينة الحربية "تشوي هيون"، وهي جزء من برنامج لتطوير السفن الحربية، حيث أُجريت تجارب إطلاق صواريخ كروز منها، مع توقع دخول المدمرة "كانغ كون" الخدمة قريباً. - تعهد كيم بتعزيز القدرات الدفاعية وسط توترات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مؤكداً أن كوريا الشمالية أصبحت دولة نووية بشكل لا رجعة فيه.

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنّ بلاده "تزود البحرية بأسلحة نووية" وذلك في أثناء تدشينه سفينة حربية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اليوم الأربعاء، كاشفاً أيضاً خططاً لبناء سفن حربية بزنة 10 آلاف طن. وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين السفينة الحربية "تشوي هيون"، إحدى سفينتين حربيتين بزنة 5 آلاف طن أطلقتهما الدولة المسلحة نووياً العام الماضي، في مدينة نامبو الساحلية، أمس الثلاثاء، وفق الوكالة.

وقال كيم خلال المراسم إنّ "برنامج تزويد البحرية بالأسلحة النووية يمضي قدماً وفق الجدول المخطط له". وأضاف: "هذا مسار استراتيجي ذو أهمية بالغة، لأنه سيمكّننا من الحفاظ على جاهزية القوة النووية لدولتنا للعمليات متعددة الأوجه والفعالة". وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، في السابق، أنّ المدمرة "تشوي هيون" مجهزة بـ"أقوى الأسلحة" فيما أجرى كيم جولات تفقدية عدة للسفن من فئتها هذا العام، تضمّنت الإشراف على تجربة إطلاق صاروخ كروز من "تشوي هيون" في إبريل/ نيسان الماضي.

وقال كيم في خطابه: "بعد ‘تشوي هيون‘، سندخل قريباً المدمرة كانغ كون الخدمة. وبعدها، سنطلق السفن الحربية الاستراتيجية بزنة 10 آلاف طن الواحدة تلو الأخرى". وتابع قائلاً إنه بموجب خطته، يفترض أن "تبني كوريا الشمالية سفينتين سطحيتين كل عام من فئة أعلى من تشوي هيون، بما في ذلك طراد بزنة 10 آلاف طن".

وأكد كيم أن "الحقبة التي كانت فيها قواتنا البحرية مجرد قوة مكلفة الدفاع عن المياه قبالة سواحلنا ولّت وأصبحت جزءاً من الماضي". وفي ختام اجتماع عام للجنة المركزية للحزب استمر ثلاثة أيام وانتهى الاثنين، تعهد كيم بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، مشيراً إلى أنّ جهود التحديث العسكري التي تبذلها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة "إلى حافة حرب نووية".

أخبار كيم جونغ أون يتعهد بتعزيز قدرات كوريا الشمالية الدفاعية

وتقول بيونغ يانغ إنها أصبحت دولة نووية "بشكل لا رجعة عنه"، ولا سيّما بعد فشل القمّة التي جمعت كيم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2019، في حسم ملف السلاح النووي والعقوبات. وتخضع كوريا الشمالية لمجموعة من العقوبات بسبب برنامجها النووي، فيما لا تزال الكوريتان في حالة حرب عملياً، إذ انتهى نزاعهما عام 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

(فرانس برس)