- أشرف كيم جونغ أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطوّرة، ضمن خطة خمسية لتعزيز القدرات العسكرية، شملت راجمات صواريخ وقذائف هاوتزر، مع التركيز على زيادة الأتمتة والدقة والمدى. - تهدف كوريا الشمالية إلى استعراض قوتها العسكرية كوسيلة للردع، مع التركيز على تطوير "الوضعية الهجومية الفتاكة"، وسط توترات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. - رغم العقوبات الدولية، تواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي، معلنة عن تزويد القوات البحرية بأسلحة نووية، مما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبارات لأنظمة مدفعية وصاروخية مطوّرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اليوم الجمعة، في خطوة اعتبرها أحد المراقبين "استعراض قوة" تجاه كوريا الجنوبية. وذكرت الوكالة أن كيم أشرف على اختبارات "لأسلحة رئيسية" أجرتها معاهد البحوث الدفاعية في إطار الخطة الخمسية للتطوير العسكري للبلاد.

وشملت الاختبارات راجمة صواريخ متعددة مطوّرة من عيار 240 مليمتراً، يصل مداها المعلن إلى 90 كيلومتراً، ورأساً حربياً "لمهمة خاصة" مخصصاً لصاروخ بالستي تكتيكي، إلى جانب قذائف مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من عيار 155 مليمتراً، قادرة على الوصول إلى مسافة 65 كيلومتراً. وأعرب كيم عن رضاه عن نتائج الاختبارات، معتبراً أنها أظهرت تقدماً في تعزيز القوة النارية على طول الحدود الجنوبية من خلال زيادة الأتمتة، وتوسيع المدى، ورفع مستوى الدقة. وجدد الزعيم الكوري الشمالي تأكيد أن سياسة الدفاع عن النفس التي تنتهجها بلاده لا تقتصر على تعزيز القدرات الدفاعية، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز ما وصفه بـ"الوضعية الهجومية الفتاكة والمدمرة" لردع الأعداء. كما دعا إلى النشر السريع لأنظمة الضربات بعيدة المدى المطوّرة، مشدداً على أن تطوير القوات المدفعية والصاروخية لا يزال يمثل أولوية ضمن الخطة الدفاعية الخمسية.

مدى الأسلحة المطورة في كوريا الشمالية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وفي تعليق على هذه التطورات، قال المدير السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، يانغ مو-جين، إن الرسائل التي عممتها بيونغ يانغ تهدف إلى "استعراض القوة" في مواجهة منطقة العاصمة الكورية الجنوبية، معتبراً أن كوريا الشمالية تسعى إلى إثارة القلق والخوف عبر استعراضات منتظمة لقوتها العسكرية باعتبارها شكلاً من أشكال الردع. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي، الذي تؤكد قيادتها أنها ستواصل تطويره بهدف ردع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكان كيم جونغ أون قد أعلن، الأربعاء، أن الجيش "يزوّد القوات البحرية بأسلحة نووية"، معرباً عن نيته إنشاء سفن عسكرية بزنة 10 آلاف طن. كما نقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية، الثلاثاء، عنه قوله إن جهود التحديث العسكري التي تقوم بها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى "حافة حرب نووية".

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية القانونية، إذ انتهى النزاع بينهما، الذي امتد بين عامي 1950 و1953، بهدنة وليس باتفاق سلام، فيما أعلنت بيونغ يانغ، منذ فشل قمة عام 2019 بين كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن كوريا الشمالية "دولة نووية بقرار لا رجعة فيه".

(فرانس برس، العربي الجديد)