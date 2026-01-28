كيم جونغ أون: سنعرض قريباً خطط المرحلة التالية لتطوير الردع النووي

- أعلن كيم جونغ أون عن خطط لتعزيز الردع النووي لكوريا الشمالية في المؤتمر المقبل للحزب الحاكم، بعد إشرافه على اختبار صاروخ باليستي، مما يعكس استمرار التوترات النووية في المنطقة. - رغم العقوبات الدولية، تمتلك كوريا الشمالية عشرات الرؤوس النووية وتعتبرها ضرورية لردع التهديدات العسكرية من الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية. - تتزايد التوترات بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيث يربط كيم استئناف الحوار بتخلي واشنطن عن مطالبها، بينما تسعى الولايات المتحدة لتقليص دورها في الردع العسكري ضد كوريا الشمالية.

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن "خطط المرحلة التالية" لتطوير الردع النووي لبلاده ستُعرض في المؤتمر المقبل للحزب الحاكم. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء عن كيم قوله إن اجتماع المؤتمر "سيوضح خطط المرحلة التالية لتعزيز قوة الردع النووي للبلاد على نحو أكبر"، وذلك لدى إشرافه على اختبار صاروخ باليستي الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم في كوريا الشمالية مؤتمراً مفصلياً في الأسابيع المقبلة، سيكون الأول منذ خمس سنوات.

أجرت كوريا الشمالية أول تجربة نووية لها عام 2006. وتمتلك عشرات الرؤوس الحربية النووية، وفقا للخبراء، رغم فرض عقوبات دولية عليها، وتقول إن هذه الترسانة ضرورية لردع ما تعتبره تهديداً عسكرياً من الولايات المتحدة وحلفائها. وأكدت بيونغ يانغ مراراً أنها لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية، وقد أعلنت نفسها قوة نووية بصورة "دائمة".

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب انفتاحاً على لقاء الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارة إلى آسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلا أن بيونغ يانغ لم تبد أي تجاوب. والتواصل بين بيونغ يانغ وواشنطن مقطوع منذ فشل آخر لقاء جمع الرجلين في يونيو/حزيران 2019 في المنطقة المنزوعة السلاح، وهي الحدود التي كانت قائمة خلال الحرب الباردة والتي قسّمت شبه الجزيرة الكورية لعقود.

ويرهن كيم جونغ أون استئناف الحوار بتخلي واشنطن عن مطالبها بتفكيك الترسانة النووية لبيونغ يانغ. ويتزايد الاهتمام بالصواريخ الباليستية قصيرة المدى والمدفعية الكورية الشمالية بعد أن زودت بيونغ يانغ روسيا بها لاستخدامها في ساحات القتال في الحرب ضد أوكرانيا، في إطار اتفاقية دفاع مشترك وقعتها الدولتان في 2024. وجاء اختبار الصاروخ الباليستي بكوريا الشمالية خلال زيارة مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية لكوريا الجنوبية ناقش فيها تحديث تحالفهما العسكري في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تقليص دورها في جهودهما الدفاعية المشتركة ضد بيونغ يانغ.

وأظهرت وثيقة سياسية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، صدرت الجمعة الماضي، أنّ الوزارة تتوقع أن تلعب الولايات المتحدة دوراً "أكثر محدودية" في ردع كوريا الشمالية، مقابل إعطاء أولوية لردع الصين، مع دعوة الحلفاء إلى الاعتماد على أنفسهم في السيطرة على أمنهم. وتستضيف كوريا الجنوبية حوالي 28500 جندي أميركي، في إطار الدفاع المشترك ضد أي تهديد عسكري تمثله كوريا الشمالية، ورفعت سيول ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.5% لهذا العام.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)