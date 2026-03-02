كيف وصلنا إلى 28 فبراير 2026 الإيراني؟

- في 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات على طهران وتقليص التزاماتها النووية تدريجياً. - مع وصول بايدن في 2021، بدأت مفاوضات غير مباشرة للعودة إلى الاتفاق، لكنها تعثرت حتى 2023، حيث تم تحقيق تقدم بإطلاق سراح محتجزين بوساطة قطرية. - في 2024 و2025، تصاعدت التوترات مع اغتيالات واعتداءات متبادلة بين إيران وإسرائيل، مما دفع طهران للجوء إلى الدبلوماسية وسط احتجاجات شعبية.

خلال ولايته الأولى (2017 – 2021) وقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب

، في الثامن من مايو/ أيار 2018 في البيت الأبيض ليعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ، الذي أبرمته إيران والدول الست، الصين وروسيا وأميركا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، عقب مفاوضات استمرت من 26 مارس/ آذار ولغاية الثاني من إبريل/ نيسان 2015، في فترة ولاية الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما الثانية (2013-2017).

يومها قال ترامب في كلمته إنه سيوقع قراراً باستئناف العقوبات على طهران، مبيناً أن "الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم وبتقريب مدة وصولها إلى السلاح النووي". وشدد على أن "التفاوض على اتفاق إيران النووي كان سيئاً ومليئاً بالعيوب، وأن الشروط الموضوعة ليست مقبولة"، بل وصل به الأمر إلى أن يصفه بأنه "الأسوأ في التاريخ" لأنه لا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية، ولا النفوذ الإقليمي الإيراني.

رداً على خطوة ترامب "العدائية" تجاه طهران حينها، بعث نواب في البرلمان الإيراني رسالة إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي

، جاء فيها أنهم "سيفرضون على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة خروج الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي"، مؤكدين أن مجلس الشورى الإسلامي "سيقف في وجه المطالب الأميركية المتزايدة". وأبدى النواب رفضهم القاطع لـ"عقد أي حوار جديد مع الغرب حول النووي".

هذا الانسحاب هيّأ الأجواء لإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، فاستعادت واشنطن العقوبات التي شملت قطاع النفط والبنوك والحرس الثوري، مستخدمة سياسة "الضغط الأقصى" لإجبار إيران على الإذعان لشروطها والعودة إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط الأميركية. لكن طهران ردت تدريجياً منذ 2019 بتقليص التزاماتها، فرفعت نسبة التخصيب وتجاوزت القيود المفروضة على مخزون اليورانيوم.

عندما وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض مطلع 2021، سادت أجواء متفائلة بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكون الإدارة الديمقراطية أعطت إشارات بأنها مستعدة لإحياء الاتفاق بشرط عودة إيران إلى الالتزام التام. ولأن للسياسة مصالحها، أمست رسالة النواب الإيرانيين ماضياً، فانطلقت مفاوضات غير مباشرة في فيينا بوساطة أوروبية في ربيع 2021. لكن طهران تمسكت برفع العقوبات عملياً لا على الورق، بحيث يمكنها على سبيل المثال عقد صفقات نفطية بلا خوف من تحرك أو عقوبات أميركية ضد الشركات والأطراف الدولية، وطالبت بضمانات كي تقوّي موقفها.

مفاوضات متعثرة

ما لبثت هذه السلسلة من المفاوضات أن تعثر مسارها لتشبث كل طرف بمطالبه، بعدما عقد الطرفان أواخر يونيو/ حزيران 2022، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي. لكن هذه المباحثات انتهت من دون تحقيق اختراق، بسبب خلافات حول نطاق رفع العقوبات، وملف الحرس الثوري، وضمانات الاستمرارية (الاتفاق)، فطهران لم تعد تضمن إيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها وألا تنسحب من الاتفاق ساعة ما تشاء، ولا سيما مع تغير الإدارات بين ديمقراطية وجمهورية.

في العامين التاليين، 2023 و2024، ركدت التفاهمات والتحركات الدبلوماسية لبعث الاتفاق النووي، لكن جرى تواصل غير مباشر بين القيادتين، في مسقط خلال مايو 2023، لتهدئة المخاوف وإقناع إيران بتفادي الوصول إلى "العتبة النووية" لتخصيب اليورانيوم، التي تقف عند حدود 90%. والعتبة النووية هي امتلاك البنية التحتية والتقنيات والمواد الانشطارية مثل اليورانيوم عالي التخصيب، اللازمة لصنع أسلحة نووية من دون تنفيذ ذلك فعلياً أو إعلانه.

في أغسطس/ آب 2023 تحقق خرق بإعلان الاتفاق على إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في السجون الإيرانية، مقابل إطلاق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين لدى الولايات المتحدة، وتحويل ستة مليارات دولار من أموال طهران المجمدة. جاء ذلك بعد أشهر من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها قطر، والتي بدأت في فبراير/ شباط 2022. ونُفِّذ هذا الاتفاق في سبتمبر/ أيلول 2023 عندما وصل المحتجزون الأميركيون إلى مطار الدوحة الدولي.

ضغوط على إيران منذ السابع من أكتوبر

بعد نجاح هذه العملية الدبلوماسية التي قادتها الدوحة، شاع التفاؤل بالعودة إلى المفاوضات والاقتراب من اتفاق نووي يسكّن أجواء التوتر في المنطقة. لكن في الشهر التالي على تلك العملية، وتحديداً في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى، التي تبعها عدوان إسرائيلي على قطاع غزة بشن حرب إبادة راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين، فانشغل العالم بإيقاف هذا العدوان، وانخرطت واشنطن في حماية الاحتلال الإسرائيلي وتقديم العون له كي يحقق أهدافه المعلنة. أما طهران، فقد صارت في موقف حرج، فهي تدعم حركة حماس وتساندها، وآن الوقت لإبراز ذلك، فبدأ حلفاؤها الحوثيون في اليمن باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن إسناداً لغزة، وهذا ما ينطبق على حليفها الرئيسي في لبنان حزب الله، وأذرعها في العراق.

في 19 مايو 2024 قتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية كان يستقلها مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي قتل معه، فلم تتوفر الظروف المحلية والدولية للعودة إلى التفاوض. وساهم في سوء الأوضاع اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو/ تموز 2024 عندما كان يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان. وبعد شهرين، وتحديداً في 27 سبتمبر، اغتالت إسرائيل أيضاً الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية، فدخلت طهران في سلسلة أزمات لم توفر لها بيئة مناسبة للتفاوض، ولا سيما أن حلفاءها يُقتلون بأيدي أعدائها.

حتمية العدوان

وبينما كانت طهران تستجمع قواها، جاءها العدوان الأميركي الإسرائيلي في 13 يونيو/ حزيران 2025 الذي استهدف كبار قادتها ودمر منشآتها النووية، إلا أن إيران ردت باستهداف إسرائيل في حرب استمرت 12 يوماً. وبعد شهرين فوجئت إيران بقرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إعادة تفعيل العقوبات الأممية عبر استخدام آلية "سناب باك" (أو آلية الزناد، وهي بند في الاتفاق النووي لعام 2015، يتيح للدول الموقعة إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائياً على إيران خلال 30 يوماً إن أخلّت بالتزاماتها)، متهمة طهران بعدم التزام بنود الاتفاق النووي.

فبحسب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، نشرت أجزاء منه وكالة أسوشييتد برس في الثالث من سبتمبر 2025، إن نسبة تخصيب اليورانيوم الإيراني بلغت مستوى يصل إلى 60%، إذ ارتفع مخزونها حتى 13 يونيو 2025 إلى 440.9 كيلوغراماً، بزيادة قدرها 32.2 كيلوغراماً على تقرير سابق للوكالة في مايو 2025.

أخمدت إيران الاحتجاجات كي تتفرغ للحوار مع الدول الكبرى وإبعاد الضربة الأميركية

عندها أدركت طهران أن العودة إلى الوراء باتت صعبة، فتكثف العمل الدبلوماسي للوصول إلى اتفاق يرضي الأطراف كلها. لكن مع أواخر العام الماضي وبداية العام الحالي، شهدت البلاد احتجاجات شعبية على تردي الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. لكن السلطات سارعت إلى إخمادها، كي تتفرغ للحوار مع الدول الكبرى، وتخفيف ضغط الشارع عنها، وإبعاد الضربة الأميركية المحتملة التي ما فتئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يهددها بها.

لذا، لجأت طهران إلى الطرق الدبلوماسية وإلى الوسطاء كي يفتحوا باب الحوار الأميركي، فبدأت سلسلة لقاءات ومفاوضات، كان آخرها في جنيف بوساطة عُمانية في 26 فبراير الماضي، قبل الضربة الحالية بيومين. حققت بذلك واشنطن ما أرادته في جرّ طهران إلى المفاوضات، فالولايات المتحدة لا مانع لديها من التفاوض وتوجيه ضربات في الوقت ذاته، حتى استفاق الإيرانيون صباح السبت الماضي، 28 فبراير، يشحذون أسلحتهم على حرب لا يعرفون مآلاتها.