كيف فاز زهران ممداني بقلوب الناخبين في أكبر مدن الولايات المتحدة؟

في الأعوام التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، استوقفت السلطات في مطار مدينة نيويورك مراهقًا مسلمًا من أصول أفريقية هندية يُدعى زهران ممداني، أثناء عودته من السفر، ونقلته إلى غرفة استجواب ذات مرايا مزدوجة في المطار، ووجهت له سؤالًا ضمن عدة أسئلة عمّا إذا كان يخطط لمهاجمة المدينة. اليوم، وبعد سنوات، أصبح ذلك المراهق الشاب الديمقراطي الاشتراكي مسؤولًا أول عن إدارتها وشؤونها بعد انتخابه أمس أول عمدة مسلم في تاريخ مدينة نيويورك، أكبر مدن الولايات المتحدة.

عندما دخل ممداني السباق الانتخابي قبل أشهر قليلة، كانت نتائجه في استطلاعات الرأي تتراوح بين 1 و10%، في مقابل منافسه أندرو كومو، الحاكم السابق للولاية بأكملها، وابن الأسرة ذات التاريخ السياسي العريق التي تقف خلفها آلة إعلامية ضخمة، من ضمنها صحيفة "نيويورك تايمز" والمؤسسات الأميركية الكبرى، الليبرالية منها والمحافظة. كانت النخبة السياسية وغالبية الجمهوريين والديمقراطيين متأكدين من عدم قدرته على هزيمة كومو، لكنه هزمه مرتين: الأولى في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، والثانية في انتخابات الأمس.

ساهمت عوامل عدة في فوز ممداني، أولها الطريقة التي بُنيت بها حملته الانتخابية، التي أعادت إلى الأذهان تجربة الديمقراطية التقدمية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي انتُخبت عام 2018 باعتبارها أصغر عضو في مجلس النواب بعد حملة شعبية تطوعية بدأت من الشارع، بلقاء المواطنين وطرق الأبواب لجمع التبرعات وشرح برنامجها الانتخابي. طوّر ممداني وفريقه الأدوات ذاتها التي استخدمتها كورتيز، التي دعمته في هذه الانتخابات، ونجح في بناء حملة تطوعية تجاوز عدد المشاركين فيها في أيامها الأخيرة 100 ألف متطوع انتشروا في أنحاء المدينة لتأييده وكسب ثقة الناخبين.

كما ركز ممداني منذ بداية حملته وحتى نهايتها على قضية خفض تكلفة المعيشة في المدينة، حيث يعاني الفقراء بينما ينعم الأثرياء، متخذًا من شعاره الرئيسي "مدينة يمكننا تحمّل تكلفتها" محورًا لحملته، وهو ما جعله يحظى بتأييد واسع. فقد وعد بتجميد الإيجارات لأكثر من مليوني مقيم، وببناء مساكن بأسعار معقولة، وتوفير حافلات مجانية وسريعة، ورعاية صحية مجانية لجميع الأطفال. كما دعا إلى وقف الإبادة في غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين بشر يجب ألا يُرتكب بحقهم تطهير جماعي، داعيًا إلى توجيه أموال الدعم الأميركي لإسرائيل نحو الرعاية الصحية والسكن للمواطنين الأميركيين.

جانب آخر ساهم في صعود ممداني هو تركيزه على الناخب لا على ذاته، بخلاف منافسه كومو الذي بدا متعاليًا، مركزًا على خبرته التنفيذية وهجومه العنصري أحيانًا على منافسه، بما في ذلك الإشارات إلى دينه وآرائه. وعلى مدار الأشهر الماضية، ظهر ممداني في كل مكان في أنحاء نيويورك، وتحوّل من هدف للحملات الإعلامية المعادية إلى ظاهرة سياسية لقيت الإعجاب، بفضل بساطته، وابتسامته، وتجاوزه الإعلام التقليدي عبر بث مباشر شمل أكثر من 31 ألف عرض تابعها عشرات الملايين. كما اعتمد على تمويل صغار المتبرعين بدلًا من أموال المليارديرات الذين عارضوه بشدة.