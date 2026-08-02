كيف تنظر طهران إلى تراجع ترامب عن مهاجمتها؟

- شهدت العلاقات الأميركية الإيرانية توتراً مع تهديدات ترامب بشن حرب، لكنه تراجع بعد تدخلات دبلوماسية من السعودية وقطر، مع إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن مضيق هرمز والتهديد النووي. - لعب وسطاء قطريون وإقليميون دوراً مهماً في تخفيف التصعيد، لكن إيران نفت وجود أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة استمراره مغلقاً بسبب الإجراءات العدائية الأميركية. - تراجع ترامب عن الهجوم بسبب الكلفة الباهظة للحرب، الضغوط الإقليمية والدولية، والتهديدات الإيرانية، مع احتمال أن يكون التراجع جزءاً من استراتيجية أميركية أوسع.

على مدى أيام، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بشن حرب جديدة وتوجيه ضربات قوية إلى إيران، قبل أن يتراجع، فجر اليوم الأحد، عن تنفيذها، عازياً قراره إلى طلبات من طهران ودول في المنطقة، وإلى التوصل إلى أطر جديدة لاتفاق محتمل من أجل "مستقبل العالم" وبقاء إيران "ناجحة ومزدهرة". ودعا ترامب، في تدوينة نشرها على منصته "تروث سوشال"، إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري، وإنهاء ما وصفه بـ"التهديد النووي" الإيراني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي دفعت إيران إلى نفي وجود اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز؟ ما هي الآثار المحتملة للهجمات السيبرانية الإيرانية على البنية التحتية الأمريكية على مستقبل المواجهة بين البلدين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبعد ساعات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين اثنين قالت إنهما مطلعان على تفاصيل المفاوضات الإيرانية الأميركية، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق، ليل السبت – الأحد، على مقترح تسوية صاغه الوسطاء القطريون والولايات المتحدة بشأن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي السياق نفسه، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث مع ترامب أمس السبت، وأعرب عن قلقه إزاء خطط توجيه ضربة إلى إيران. وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إن ولي العهد شدد، خلال الاتصال، على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل جميع الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة ومنع الانجرار إلى صراع أوسع تطاول تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأضاف "أكسيوس" أن قوى إقليمية أخرى، من بينها قطر والإمارات وتركيا وباكستان، ضغطت على الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد. وأوضح أن وسطاء قطريين أجروا، أمس السبت، محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومسؤولين عُمانيين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، ناقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إنها أحرزت تقدماً.

وفي الجانب الإيراني، يخيّم الصمت على الموقف الرسمي حتى الآن، فيما دأبت وسائل الإعلام الإيرانية على توصيف تدوينة ترامب بشأن إلغاء الهجوم بأنها تراجع جديد في سجله وعلامة على انكساره. ثم جاء النفي الإيراني، بصورة غير رسمية، لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية بشأن وجود مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي هذا السياق، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض، بعدم وجود أي اتفاق بشأن إعادة فتح المضيق، مؤكدة أن الأنباء المتداولة في هذا الصدد "كاذبة". كما نقلت "فارس" عن مصدر عسكري مطلع قوله إن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الإجراءات العدائية الأميركية مستمرة، موضحاً أن عبور السفن "لن يكون ممكناً إلا عبر المسار المحدد وبإذن من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

عوامل عدة وراء قرار ترامب

وقال الخبير الإيراني حميد آصفي إن عدة عوامل أسهمت في قرار ترامب إلغاء الهجوم، في مقدمتها احتساب الكلفة الباهظة لحرب شاملة على إيران، إلى جانب إدراك أن القوة العسكرية يمكن أن تفرض ضغوطاً، لكن تحويل هذه الضغوط إلى نتائج يتطلب اللجوء إلى الدبلوماسية.

وأضاف آصفي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن العامل الثاني تمثل في الضغط الإقليمي، مشيراً إلى الدور المحوري للسعودية والوسطاء القطريين والباكستانيين. وأوضح أن قطر والإمارات وتركيا وباكستان، إلى جانب السعودية، طلبت من الولايات المتحدة وإيران، عبر "ضغط منسق"، التراجع عن "حافة الهاوية"، مشدداً على أن الحرب بين إيران والولايات المتحدة ليست مجرد أزمة ثنائية، بل أزمة تؤثر في مجمل البنية الأمنية للمنطقة. وأضاف الخبير الإيراني أن الحرب السيبرانية أدت، خلف الكواليس، دوراً بوصفها أداة لزيادة الضغط على الولايات المتحدة، مشيراً إلى تقارير أفادت باستهداف أنظمة المياه والصرف الصحي في سبع ولايات أميركية على الأقل بهجمات إلكترونية، وسط تقييم أميركي بأن احتمال وقوف إيران وراء هذه الهجمات "مرتفع جداً".

عدة عوامل أسهمت في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الهجوم في مقدمتها احتساب الكلفة الباهظة لحرب شاملة على إيران

وبحسب آصفي، أظهرت هذه الهجمات بُعداً جديداً من "الردع غير المتكافئ الإيراني"، إذ أصبحت البنية التحتية الحيوية الأميركية هدفاً يمكن الوصول إليه. وأضاف أن تراجع ترامب لا يمثل "انتصاراً تاريخياً" لإيران، ولا "هزيمة استراتيجية" للولايات المتحدة، بل يعكس تعقيد أزمة متعددة المستويات لا يستطيع أي من الطرفين السيطرة الكاملة على تداعياتها. وأوضح أن إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية وسياسية وأمنية واسعة، فيما تواجه الولايات المتحدة، رغم تفوقها العسكري، كلفة الحرب الشاملة في المنطقة وتداعياتها، معتبراً أن التوقف المؤقت للمسار العسكري ينبغي أن يُقيَّم بوصفه "إعادة ضبط للحسابات قبل المرحلة المقبلة من المواجهة".

من جهته، قال الخبير الإيراني علي رضا تقوي نيا، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن تراجع ترامب يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها "التهديد الجدي" الذي أطلقته إيران باستهداف البنية التحتية في المنطقة، لا سيما قطاع الطاقة فيها. وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في تدخل قادة دول المنطقة ومطالبتهم ترامب بالتراجع، فيما يرتبط السبب الثالث بارتفاع مستوى شكوك الولايات المتحدة وترامب في نجاح الهجوم. وبحسب الخبير الإيراني، من المحتمل أيضاً أن تكون بعض الشخصيات المستهدفة بالاغتيال قد خرجت من نطاق الوصول، ما دفع إلى هذا التراجع المؤقت. ولم يستبعد تقوي نيا كذلك احتمال أن يكون تراجع ترامب جزءاً من عملية خداع، وأن تكون الولايات المتحدة تبحث عن فرصة مناسبة لتنفيذ هجوم مباغت.

الهجوم بين الإلغاء والتأجيل

قالت وكالة "نور نيوز" الإيرانية إن ما أرجأ هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران لم يكن مجرد اتصال من حليف إقليمي، أو توصية من قائد عسكري، أو وساطة من عدة دول، مضيفة أن العامل الأبرز الذي أثر في قرار واشنطن كان إدراكها أن إيران "رفعت كلفة أي عدوان إلى مستوى لم يعد بالإمكان إدارته ضمن إطار عملية محدودة أو استعراض للقوة".

وأضافت الوكالة أن الرسالة الصادرة عن إيران خلال الأيام الأخيرة في مواجهة التهديدات الأميركية "كانت موحدة ومنسجمة ومحسوبة"، مشيرة إلى أن القادة العسكريين والجهات الأمنية والدبلوماسية شددوا جميعاً على مبدأ مشترك، مفاده أن أي عدوان سيُقابل برد يتجاوز الحسابات الأميركية الأولية. وتابعت أن إيران أكدت أيضاً أن بدء حرب جديدة لا يمثل مجرد عمل عسكري ضدها، بل "مقامرة بأمن المنطقة، بل بالأمن العالمي أيضاً". وقالت إن تأجيل الهجوم لا يعني انتهاء التهديد، موضحة أن تجربة سلوك إدارة ترامب أظهرت أن الحرب النفسية والتهديد العسكري والضغط السياسي تشكل مكونات استراتيجية أميركية مستمرة، مضيفة أن أي قراءة متفائلة لتأجيل الهجوم "قد تقود إلى خطأ في الحسابات".

ورأت الوكالة أن تغيير القرار أظهر أن "لغة القوة، عندما تقترن بالانسجام السياسي والمصداقية العملياتية والإرادة الواضحة للرد، قادرة على إزاحة الخيارات الأكثر كلفة عن طاولة الخصم". وفي هذا السياق، أكدت "نور نيوز" أن التحرك الهادف للدبلوماسية الإيرانية لنقل مواقف طهران بسرعة ووضوح إلى الأطراف المؤثرة في الأزمة "كان بالغ الأهمية" في التأثير على قرار ترامب. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى، أمس السبت، اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية عدة، شملت قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، محذراً من أي "مغامرة أميركية"، ومتوعداً بأن بلاده سترد "بشكل حازم وقوي".