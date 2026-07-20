يسود اعتقاد داخل الصين أن أحدث هجوم شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ضد بكين، خلال خطاب من البيت الأبيض موجه للأميركيين الخميس الماضي، بشأن التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، قد كشف عن "أزمة ضخمة" داخل النظام الديمقراطي الأميركي. ووفق هذا الاعتقاد فإن ادعاءات ترامب التي اتهم فيها الصين بأنها حصلت بشكل غير قانوني على بيانات تخص ملايين الناخبين الأميركيين، وهو ما نفته بكين مراراً، مجرد خطاب دعائي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن غير المرجح، أن يكون لها تأثير كبير في العلاقات الصينية الأميركية.

ونقلت وسائل إعلام صينية، اليوم الاثنين، عن خبراء صينيين قولهم، إنه بدلاً من إلقاء اللوم مراراً وتكراراً على الدول الأخرى، ينبغي على واشنطن أن تفكر في كيفية إصلاح ديمقراطيتها. ولفت هؤلاء إلى أن الديمقراطية لم تعد قيمة في الولايات المتحدة، بل أصبحت مجرد أداة يتلاعب بها السياسيون والأحزاب.

زيارة شي إلى واشنطن

في غضون ذلك وبينما قد تعقّد هذه الاتهامات مسار العلاقات بين بكين وواشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الأحد، إن الاستعدادات لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المقررة للولايات المتحدة مستمرة كما هو مقرر. وأضاف للصحافيين من قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند قبل مغادرته لحضور اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفيليبين: "نحن نتوقع أن تجري الزيارة خلال سبتمبر/أيلول المقبل".

روبيو: المسؤولون الصينيون يواصلون إرسال فرق للإعداد لزيارة شي إلى واشنطن

وأوضح أن المسؤولين الصينيين يواصلون إرسال فرق للإعداد للزيارة، و"لم أسمع أي شيء آخر. ليس لدي ما يدعو للاعتقاد أنهم لن يأتوا". وفي إشارة إلى التوترات الأخيرة، قال إن "الاختلافات حتمية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين"، لكنه أكد أن الدولتين تتحملان مسؤولية الحفاظ على الحوار والعلاقات من أجل شعبيهما والعالم. يُذكر أن ترامب سبق أن قام بزيارة دولة إلى بكين بين 13 و15 مايو/ أيار الماضي، وعقد قمة مع نظيره الصيني، شملت توقيع صفقات تجارية متبادلة.

تقارير دولية حملة تجنيد تكشف طموحات الصين البحرية

وبشأن اتهامات ترامب الأخيرة، قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنيغ بوست، اليوم، إنه "إذا كان من السهل على الدول الأخرى التدخل في الانتخابات الأميركية، فلا بد أن هناك خللاً ما في النظام الانتخابي، بل في النظام الديمقراطي الأميركي نفسه". ولفتت إلى أن الديمقراطية الأميركية بحاجة إلى تغييرات، وأن نظام التصويت الأميركي يعمل بطريقة بدائية، مشيرة إلى جهود بذلتها ولايات مختلفة لإعادة رسم خرائطها الانتخابية (توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ على الولايات الأميركية)، ما أثار اتهامات بالتلاعب بالدوائر الانتخابية. وقالت الصحيفة إنه "عندما يصل حزب ما إلى السلطة ويصر على إعادة رسم الدوائر الانتخابية لصالحه، فإن ذلك لم يعد ديمقراطية، بل هو نسخة متلاعب بها من الديمقراطي".

مزاعم ترامب

في خطابه الموجه إلى الأمة الخميس الماضي، زعم ترامب أن بكين دبرت "ما يُعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ"، ما أدى إلى "الاستحواذ غير المشروع" على 220 مليون ملف ناخب أميركي. كما زعم أن وثائق الاستخبارات كشفت عن "نقاط ضعف صادمة" في البنية التحتية للانتخابات في البلاد، مما جعلها عرضة "للاختراق والاستغلال والتدخل الأجنبي".

من جهتها، نفت بكين هذه الادعاءات، ووصفتها بأنها مجرد تشويه خبيث متعمد ومحض هراء. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، الجمعة الماضي للصحافيين، إن بكين ليس لديها مصلحة للتدخل في الانتخابات الأميركية، ولم ⁠تفعل ذلك قط. وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على التفكير في سلوكها، والكف عن تشويه سمعة الصين وعن تلفيق التهم لها لأغراض انتخابية، والتصرف بطرق تفيد العلاقات الصينية - الأميركية". وذكر لين أن بكين تلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، موضحاً أن العالم يشهد بالفعل مَن يتدخل بشكل متعمد في شؤون الدول الأخرى، ومَن أجرى لمدة طويلة رقابة عشوائية على الحكومات والشركات وعامة الناس في جميع أنحاء العالم، وسرق بيانات ضخمة عن المواطنين الأجانب. وبالتزامن صرح ليو تشانغ، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، بأن الصين لم ولن تتدخل أبداً في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

يشار إلى أن وثيقة استخباراتية أميركية رُفعت عنها السرية في عام 2021، جاء فيها أن الرأي الرسمي لمجتمع الاستخبارات الأميركي يرى أنه "لا يوجد ما يشير إلى أن أي جهة أجنبية حاولت تغيير أي جانب تقني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين، والتصويت، وفرز الأصوات، أو إعلان النتائج". وفي ما يتعلق بالصين، جاء في الوثيقة أن "تقييمنا خلُص إلى أن بكين لم تنخرط في أي أنشطة أو إجراءات تهدف إلى التأثير في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية". وتذكر الوثيقة أن القيادة الصينية تعطي الأولوية للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة على حساب التدخل في الانتخابات الأميركية.

الصين متحفّظة

في هذا الصدد، قال جيانغ لي، أستاذ العلاقات الدولية في مركز ونشوان للدراسات الاستراتيجية (الصين)، إنه استناداً إلى التحقيقات الأميركية ذات الصلة، فإن جميع الوثائق التي رُفعت عنها السرية الصادرة عن وكالات الاستخبارات، لم تجد أي دليل جوهري على أن الصين قد تلاعبت بنجاح بالأصوات أو غيرت آلية التصويت. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ذلك لم يدعم ادعاء ترامب بحدوث "كارثة أمنية انتخابية غير مسبوقة" تقف وراءها الصين.

جيانغ لي: تراقب الصين من كثب تداعيات المزاعم الأميركية

ولفت إلى أن بكين تسعى في الوقت الراهن إلى تصفية الأجواء مع الولايات المتحدة قبيل زيارة مرتقبة للرئيس شي جين بينغ، إلى واشنطن في سبتمبر المقبل. تجلى ذلك، وفق جيانغ لي، في رد الصين المتحفظ على تصريحات ترامب الأخيرة، مستدركاً أنها "في الوقت نفسه تراقب من كثب تداعيات المزاعم الأميركية". وتوقّع أن يرتبط مصير الزيارة ومسار العلاقات بين البلدين بمدى استخدام الرئيس الأميركي هذا الادعاء ذريعةً لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد الصين.

وفي رأيه فإن "الإدارات الأميركية المتعاقبة، لطالما استخدمت مزاعم التدخل الأجنبي (الروسي والصيني) في الانتخابات الأميركية، لاستقطاب الناخبين والتأثير فيهم"، معتبراً أن هذا التوجه "تعزز في ظل ولاية ترامب الأولى (2017-2021) والثانية وطريقة إدارته الشعبوية للسياسة الخارجية". وأوضح جيانغ لي أن ترامب يُعتبر أكثر ميلاً بين أقرانه إلى المبالغة في تصوير التهديد الصيني، فيما تُعد هذه الذريعة، القاسم المشترك بين الجمهوريين والديمقراطيين بالرغم من الخلافات الكبيرة بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة.