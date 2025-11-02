كيف تقرأ الصين العودة الأميركية إلى التجارب النووية؟

- أثار إعلان ترامب عن اختبار الأسلحة النووية الأميركية ردود فعل صينية مناهضة، حيث دعت الصين الولايات المتحدة للالتزام بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، محذرة من سباق تسلح محتمل. - تركز الصين على تعزيز قدرات الردع الاستراتيجي والحفاظ على التوازن العالمي، مع الالتزام بسياسة عدم البدء في استخدام السلاح النووي، وتجنب سباق التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا. - إعلان ترامب يأتي وسط تقارير عن توسع الترسانة النووية الصينية، مما يثير مخاوف من سباق تسلح عالمي، خاصة مع اقتراب انتهاء معاهدة "ستارت 3".

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إصداره تعليمات لوزارة الحرب (بنتاغون) بالبدء في اختبار الأسلحة النووية الأميركية، ردات فعل صينية مناهضة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، في إفادة صحافية، إن الصين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة جدياً بالتزاماتها بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتزامها "بتعليق التجارب النووية"، وأن تتخذ إجراءات ملموسة لحماية النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع الانتشار والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.

من جهتها، قالت وسائل إعلام صينية إن دعوة ترامب لاستئناف تجارب الأسلحة النووية قد تؤدي إلى تأجيج سباق التسلح بين الولايات المتحدة والصين، وقد تدفع بكين إلى تسريع جهودها لتطوير قواتها الاستراتيجية. لكنها لفتت إلى أن الصين ستحتاج إلى الوقت لتقييم التغييرات السياسية التي قد تلي أمر ترامب، باعتبار أنه على المستوى الاستراتيجي، قد يكون تهديده باستئناف التجارب النووية يهدف جزئياً إلى الضغط على بكين للحد من بناء ترسانتها النووية السريعة والانضمام إلى مفاوضات الحد من الأسلحة.

من المتوقع أن تصل الصين إلى نحو ألف رأس حربي بحلول 2030

الصين تركّز على الردع الاستراتيجي

وكانت الصين قد تعهدت بتعزيز قدرات الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التوازن والاستقرار الاستراتيجيين العالميين كجزء من مخططها المقترح للخطة الخمسية الخامسة عشرة، التي أقرتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتغطي الفترة من العام 2026 إلى 2030. وكثيراً ما تستخدم الحكومة الصينية مصطلح الردع الاستراتيجي للإشارة إلى القوات النووية.

ووفق تقرير البنتاغون حول التطور العسكري الصيني، من المتوقع أن تصل الصين إلى نحو ألف رأس حربي بحلول عام 2030 رغم أن آخر تجربة نووية معروفة أجرتها كانت في عام 1996 إلا أنها استمرت في اختبار الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الأسرع من الصوت.

لين وي: بالنسبة للصين، القدرات النووية الحالية تغطي الاحتياجات الأمنية

وقال الباحث في معهد جيانغ شي للدراسات السياسية، لين وي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه بغض النظر عن قرار ترامب، والغاية منه، فإن الصين تنتهج سياسة مستقلة في ما يتعلق بترسانتها النووية، فهي تحافظ على قدراتها عند الحد الأدنى الذي يتطلبه الأمن القومي، وتقوم هذه السياسة على أساس عدم البدء في استخدام السلاح النووي إلا وسيلةً للدفاع، ما يعني عدم اللجوء إلى القدرات النووية لترهيب الخصوم واستثمار ذلك في المناكفات السياسية كما تفعل دول أخرى. وأضاف: بطبيعة الحال، قوة الصين النووية لا تضاهي قدرات الولايات المتحدة ولا روسيا، ولا تسعى بكين إلى ذلك، ما دامت القدرات الحالية تغطي الاحتياجات الأمنية، وهذا يعني أن بكين لن تدخل في سباق تسلح مع أحد، بل على العكس من ذلك، تكرّر دعوتها إلى ضرورة الحد من الانتشار النووي، للحفاظ على الاستقرار والسلام الدوليين.

ليو مينغ: قرار ترامب جاء بعد اطلاعه على تقارير بتسارع وتيرة توسيع الترسانة النووية الصينية

خطر الانفلات النووي

في المقابل، أعرب أستاذ العلاقات الدولية في معهد وان تشاي للأبحاث والدراسات في هونغ كونغ، ليو مينغ، عن اعتقاده في حديث مع "العربي الجديد"، أن بكين عقدت العزم على تطوير ترسانتها النووية قبل تصريحات ترامب، وأن قرار الرئيس الأميركي جاء بعد الاطلاع على تقارير ذات صلة بتسارع وتيرة توسيع الترسانة النووية الصينية. وقال إن ذلك بدا واضحاً في إعلان بكين قبل أيام التزامها القوي بتعزيز وتوسيع قدرات الردع الاستراتيجي، دون أن تشير صراحة إلى القوة النووية.

وأضاف ليو أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، اختبار بلاده سلاحاً نووياً جديداً بعيد المدى، بالإضافة إلى صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية، قد يمثل دافعاً للصين للمضي قدماً، ويأتي الآن إعلان ترامب بمثابة صافرة البداية لسباق تسلح بين القوى الثلاث مع اقتراب انتهاء صلاحية معاهدة الأسلحة الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا المعروفة باسم "ستارت 3" في فبراير/شباط المقبل.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الانفلات النووي بين أقوى ثلاث دول نووية في العالم، قد يشجع باقي القوى، ويوسع نطاق هذا السباق، ما يؤدي إلى ارتدادات كارثية قد تسبب تدمير الكوكب عند أول صدام عسكري، خصوصاً في ظل حالة التأهب النووي التي سوف تسود وتحكم سلوك الزعامات الدولية.

وبحسب تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في يونيو/حزيران الماضي، أضافت الصين 100 رأس حربي إلى مخزونها النووي كل عام منذ عام 2023 ما يجعلها أسرع ترسانة نووية نمواً في العالم. وقدّر التقرير أن الصين تمتلك ما لا يقل عن 600 رأس حربي، ومن المتوقع أن يستمر هذا العدد في النمو خلال العقد المقبل، بينما تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم بـ5459 رأساً نووياً، والولايات المتحدة 5177 رأساً نووياً، وفق المعهد، فيما تمتلك الدولتان معاً حوالى 90% من الأسلحة النووية في العالم.