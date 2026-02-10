كيف تغيّر قرارات الكابينت واقع الضفة الغربية وتعبّد طريق الضمّ؟

- تهدف الخطة الإسرائيلية الجديدة إلى تعزيز السيطرة على الضفة الغربية ودفن حلم الدولة الفلسطينية عبر توسيع الصلاحيات المدنية الإسرائيلية في مناطق (أ) و(ب)، وتملك المستوطنين للأراضي، مما يغير الواقع الديمغرافي والجغرافي. - تشمل التغييرات نشر سجلات الأراضي، السماح لغير الفلسطينيين بشراء العقارات، وتوسيع صلاحيات الهدم، مما يعزز سيطرة المستوطنين ويحد من التوسع الفلسطيني، خاصة في مناطق مثل الخليل. - تهدد الخطة الوجود الفلسطيني عبر حصار دائم وتحويل نمط الحياة إلى مجمعات محدودة، وتدعم مخططات استيطانية مثل "خطة E1" التي تفصل شمال الضفة عن جنوبها، مما يضعف السلطة الفلسطينية.

يتضمّن إعلان الكابينت الإسرائيلي الأخير بشأن الضفة الغربية المحتلة سلسلة إجراءات تهدف إلى تبديد و"دفن حلم إقامة دولة فلسطينية"، في ظاهر تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، لكنه في الواقع يشكّل خطّة متكاملة تنسج حلم الصهيونية الدينية وتصوّرها لمستقبل السيطرة والانتشار الاستيطاني في البقعة الجغرافية البالغة مساحتها 5.760 كلم مربع.

وتشير البنود الدقيقة للخطة المعلنة إلى مسعى إسرائيلي للسيطرة على المساحات الفارغة كافة في المناطق المصنفة "ب" و"أ" بموجب اتفاقية أوسلو، استكمالاً لتجربة الاستيلاء والسيطرة التي قادتها منظمات إرهاب المستوطنين، وأبرزها "شبيبة التلال" في المنطقة "ج" بطرد الفلسطينيين وتهجيرهم منها خلال السنوات القليلة الأخيرة، في عملية لا تزال مستمرة وتمتد إلى المساحات المتبقية للوجود الفلسطيني في المنطقة.

وقال الوزيران يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك إن هذه القرارات "تهدف إلى إزالة الحواجز القائمة منذ عقود، وإلغاء التشريعات الأردنية التمييزية، وتسريع وتيرة التنمية الاستيطانية على أرض الواقع".

وتنطوي الخطة على تغييرات جذرية في التعامل الإسرائيلي مع الواقع في الضفة الغربية:

قبل خطة الكابينت بعد خطة الكابينت * تسجيل الأراضي في الضفة الغربية سري، وغير متاح لغير الفلسطينيين. * نشر سجلات الأراضي في الضفة، وتمكين المشترين المحتملين من المستوطنين من تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم للشراء * يمنع على غير الفلسطينيين شراء العقارات في الضفة (قانون يعود لفترة الحكم الأردني للضفة) * يسمح لغير الفلسطينيين (والمقصود هنا المستوطنون) شراء العقارات في الضفة * تملّك الأراضي من قبل اليهود فقط من خلال شركات مسجلة في المنطقة * تملّك الأراضي متاح لليهود (المستوطنين) بشكل فردي * الحصول على ترخيص من مكتب تسجيل الأراضي لتملّك الأرض * اقتصار هذا الإجراء على شروط مهنية فقط الخلاصة: الترتيب الجديد سيُمكن المستوطنين من شراء الأراضي في الضفة كما يشترونها في تل أبيب أو القدس * لا صلاحيات مدنيّة للأجهزة الإسرائيلية في مناطق (أ) و(ب) * توسيع الصلاحيات المدنيّة الإسرائيلية لتشمل منطقتي (أ) و(ب) * أي تغيير في البناء داخل المستوطنات في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل يتطلّب موافقة كل من بلدية الخليل والإدارة المدنيّة الإسرائيلية * أي تغيير مستقبلاً سيتطلّب مصادقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فقط.

وبالعودة تفصيلياً إلى التغييرات، فإنها تنطوي على بنود تلغي ترتيبات مقرّة منذ اتفاق أوسلو الذي وقّعته السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في 13 سبتمبر/ أيلول 1993 وبموجبه قسمت أراضي الضفة الغربية إلى 3 كيانات تحت تصنيفات: مناطق (أ) ومناطق (ب) ومناطق (ج).

وبحسب الاتفاق تخضع:

مناطق (أ) أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية.

فيما تخضع مناطق (ب) إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لسلطات الاحتلال.

تخضع مناطق (ج) أمنياً وإدارياً لسلطات الاحتلال.

تشكل مناطق (أ) نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، فيما تغطّي مناطق (ب) نحو 21%، والحصة الكبرى لمناطق (ج) بنحو 61%. يقطن في المنطقتين (أ) و(ب) نحو 90% من عدد سكان الضفة الغربية البالغ قرابة 3.3 ملايين نسمة. و10% في المنطقة (ج) بنحو 350 ألف نسمة، وفق تقديرات لعام 2023، لكن بعد هذا التاريخ، حدثت عمليات تهجير ممنهجة من المنطقة في العامين الأخيرين طاولت معظم القرى البدوية الفلسطينية، إضافة إلى تجمعات زراعية عديدة، بفعل إرهاب المستوطنين المنظم الذي استهدف إحكام السيطرة على مناطق (ج) وتطهيرها عرقياً.

الصورة

وحققت منظمات المستوطنين الإرهابية خلال حملة التطهير ما وصفته بـ"نجاحات مبهرة" في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على مساحات واسعة في مناطق (ج) بلغت في شرق الضفة فقط نحو 380 ألف دونم. وباتت السيطرة الفعلية في مناطق (ج) حالياً لمصلحة ما يُعرف بالاستيطان الرعوي الذي قادته منظمات المستوطنين، وأبرزها "شبيبة التلال".

ومن هذا المنطلق فإن خطة الكابينت الجديدة تسعى فعلياً لتمرير حملة التطهير و"الإنجاز" في مناطق (ج) إلى (أ) و(ب). ففي حين تشير الخطة إلى توسيع "صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق "أ" و"ب"، تحت ذرائع فضفاضة، مثل "مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية"، فإن التطبيق الفعلي لهذا الإجراء يُتيح لقوات الاحتلال تنفيذ عمليات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين في المنطقتين وكذلك فرض تحكّم فعلي في التمدد السكاني، وبالتالي سيطرة جغرافية وديمغرافية تتيح تطبيق الرؤية بعيدة المدى لليمين الصهيوني في إسرائيل بروح عقيدة تنظيم "شبيبة التلال" الاستيطاني الذي لا يعترف فعلياً بشرعية أي وجود فلسطيني على أرض الضفة.

تمهّد هذه الإجراءات كذلك لحصر الوجود الفلسطيني في المنطقتين داخل مجمعات سكانية، من خلال بندين في الخطة نفسها:

توسيع صلاحيات الهدم ومنع البناء

وهو إجراء يستنسخ فعلياً سياسة الهدم وتقييد البناء في المنطقة (ج) إلى المنطقتين (أ) و(ب).

إتاحة تملّك الأراضي من قبل المستوطنين

وهو إجراء يمهّد لنقل سياسة البؤر الاستيطانية الرعوية إلى قلب التجمعات السكانية في مناطق (أ) و(ب)، وبالتالي مزيد من هجمات المستوطنين الإرهابية في قلب الضفة، وحصار القرى والمدن وسلب مساحات واسعة من الأراضي.

ويعزّز البندان أعلاه من أهداف حكومة الاستيطان الإسرائيلية في دفع عملية تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية، والحدّ من الزيادة السكانية، وصولاً إلى ديمغرافيا متوازنة بين تعداد الفلسطينيين، والمستوطنين البالغ عددهم حالياً في الضفة نحو 700 ألف. وسبق أن أعلن سموتريتش عن توجه لرفع هذا العدد إلى مليون مستوطن في الأمد القريب، إذ تحدّثت تقارير سابقة عن نية الاحتلال جلب عائلات يهودية كاملة من داخل إسرائيل وخارجها إلى مستوطنات الضفة.

تغيير الواقع في الخليل

تنتشر في محافظة الخليل كبرى المستوطنات الإسرائيلية، كما يستولي المستوطنون على أحياء في قلب المدينة. ولهذا أُقرّت اتفاقية خاصة للمدينة في 15 يناير/ كانون الثاني 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقسمت الاتفاقية المدينة إلى قسمين، ونصّت من بين بنود أخرى على:

تتولّى الشرطة الفلسطينية في المنطقة (H1) مسؤوليات مماثلة للمسؤوليات التي تولتها في مدن أُخرى من الضفة الغربية.

تحتفظ إسرائيل بجميع الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة (H2)، وذلك إضافة إلى استمرار إسرائيل في تولّي مسؤوليات أمن الإسرائيليين العام.

تشكّل منطقة H1 نحو 80% من المساحة الكلية لمدينة الخليل، و20% لمنطقة (H2) التي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي ويقطن فيها فلسطينيون إلى جانب مستوطنين موزعين على 14 بؤرة استيطانية، عدد منها كان عبارة عن منازل فلسطينية طُرد أصحابها.

وبموجب اتفاقية الخليل، كانت صلاحيات ترخيص المباني في المنطقة (H2) تعود لبلدية الخليل، لكنّ الإجراء الجديد وفق خطة الكابينت ينزع هذه الصلاحية ويعطيها للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ما يعني تهديد الوجود الفلسطيني في المنطقة لمصلحة إطلاق العنان للاستيلاء والبناء الاستيطاني.

مخاطر مستقبلية

تشمل خطة الكابينت جملة إجراءات متكاملة، ليس للقضاء على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية فحسب، إنما دفع عملية استيطانية وسياسة حصار وتهجير تهددان الوجود الفلسطيني برمّته في المستقبل القريب أو البعيد، وتتلخص أبرز المخاطر من وراء الخطة في ما يلي:

السيطرة على كامل الضفة الغربية استيطانياً

فرض حصار دائم على الفلسطينيين

تحويل نمط حياة الفلسطينيين إلى مجمعات سكانية محدودة

السيطرة الاستباقية على التمدد السكاني الطبيعي للفلسطينيين في الضفة

السيطرة على المساحات الفارغة في مناطق (أ) و(ب) وتقييد البناء فيهما

إفقار الفلسطينيين في الضفة بنزع الأراضي الزراعية منهم

تصاعد إرهاب المستوطنين وعمليات التهجير من القرى النائية والمعزولة

محاولة لتحويل حياة الفلسطينيين في الضفة إلى نموذج شبيه بنمط الداخل الفلسطيني (أراضي 48) لكن بدون أي حقوق

مواصلة انهيار السلطة الفلسطينية وتحولها إلى مؤسسة شكلية

ويتقاطع المخطط مع ما تعرف بـ"خطة E1" الاستيطانية التي أعلن الاحتلال عن بدء تنفيذها أخيراً، لفصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر حزام استيطاني في منطقة شرق القدس. إضافة إلى المخططات العديدة التي أعلن عنها في الأعوام الأخيرة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.