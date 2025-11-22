- رفع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) دعوى قضائية ضد حاكم تكساس، جريج أبوت، بعد تصنيفه "كير" والإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، رغم عدم إدراجهما على قوائم وزارة الخارجية. - دعا جون فلويد، عضو "كير"، إلى الحوار مع الحاكم لفهم المجتمع المسلم، منتقداً التشريعات المحلية التي تستهدف المسلمين وتمنع التعاقد دون القسم بعدم مقاطعة إسرائيل. - يسعى الجمهوريون منذ سنوات لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، وربطها بحماس، لكن لم تُقر هذه المشاريع في الكونغرس حتى الآن.

أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، اليوم الخميس، عن تحريك دعوى قضائية اتحادية ضد حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، بعدما أعلن الأخير، الثلاثاء الماضي، تصنيف المجلس وجماعة الإخوان المسلمين منظمتين أجنبيتين إرهابيتين ومنظمتين إجراميتين عابرتين للحدود، وقرر منع المنظمتين ومن يرتبط بهما من شراء أو حيازة أراضٍ داخل الولاية. ويعد القرار الأول من نوعه داخل الولايات الأميركية، رغم أن المنظمتين غير مدرجتين على قوائم وزارة الخارجية للجماعات الإرهابية.

وأوضح عضو مجلس إدارة "كير" في تكساس جون فلويد المحامي منذ 30 عاماً، في مؤتمر صحافي، أن قرار الحاكم منع المنظمة من تملك الأراضي يخالف الدستور والقانون. وقال: "نطالب بوقف استهداف المجتمع المسلم والمجتمعات الملوّنة والمنظمات غير الربحية. وسنتخذ موقفاً ضد الحاكم ونطالبه بوقف تعصبه وعنصريته ضد المسلمين وضد المجتمع. لقد ذهب بعيداً ويغذّي التعصب داخل مجتمعه اليميني".

ودعا فلويد حاكم الولاية إلى لقاء أعضاء "كير" للتعرّف على المجتمع المسلم بدلاً من الاستماع لجماعات الكراهية اليمينية والجماعات المنادية بتفوّق العرق الأبيض. وقال إن هذه الجهات "تحاول إسكاتنا ومنعنا من التحدث عن فلسطين والإبادة في غزة"، منتقداً التشريع المحلي الذي يمنع التعاقد أو الحصول على مزايا دون القسم بعدم مقاطعة إسرائيل.

وأكد مسؤولون في "كير" أن قرار أبوت تصنيف المنظمة "إرهابية أجنبية" يخالف دستور الولايات المتحدة وقانون الولاية، معتبرين أن محاولة معاقبة أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين بسبب اختلاف الحاكم مع آرائها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأشار مجلس العلاقات الإسلامية إلى أن أبوت يستند في قراره إلى "نظريات مؤامرة معادية للمسلمين تم دحضها"، إضافة إلى "بيانات ملفّقة واتهامات تحرّض على المسلمين"، ومنها الادعاء الكاذب بأن فرع "كير" يحاول تطبيق الشريعة في تكساس. وأكد أن هذه الاتهامات تهدف إلى إساءة استخدام السلطة لترهيب أقلية دينية بأكملها وتشويه سمعتها.

وباتت منظمة كير محط الأنظار خلال السنوات الماضية مع عملها في مختلف الولايات، خاصة بعد رصدها ارتفاعاً كبيراً في جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا وهجمات استهدفت مسلمين ومؤسسات إسلامية خلال الحرب على غزة. ويهيمن الجمهوريون على السلطات التشريعية والتنفيذية في تكساس، وقد أقر مشرعون في الولاية قانوناً جديداً يمنح الحاكم سلطة أوسع لحظر ملكية العقارات لمن ترد أسماؤهم في تقارير التهديد السنوية التي يعدّها مدير الأمن القومي بالولاية، وهو التشريع الذي استند إليه أبوت.

ويسعى الجمهوريون في الولايات المتحدة منذ سنوات إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويحاولون الربط بينها وبين حركة حماس أو منظمات قانونية داخل البلاد. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد ذكرت في أغسطس/آب الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يدعم مشروع قانون في الكونغرس يصنّف الإخوان "منظمة إرهابية".

وفي يوليو/تموز الماضي، قدّم النائبان الجمهوري ماريو دياز والديمقراطي جاريد موسكوفيتز مشروع قانون رقم 4397 لتصنيف الجماعة إرهابية، بينما قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون مماثلاً في مجلس الشيوخ، إلى جانب دعوات مشابهة من أصوات يمينية متطرفة مثل لورا لومر المقربة من ترامب. ومنذ عام 2015، يسعى كروز لتمرير مثل هذا التصنيف، وقد تقدّم بعدة مشاريع قوانين لم تُقر، بينما يرى مشرعون مؤيدون للتصنيف أن الجماعة "تنظيم إسلامي عابر للحدود يقدم الدعم لجماعات تمارس الإرهاب ويشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي"، ويربطونها مباشرة بحركة حماس المصنّفة "إرهابية".