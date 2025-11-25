كيريل دميترييف... صانع التسويات بين بوتين وترامب

- كشفت التسريبات أن خطة السلام في أوكرانيا التي عرضها ترامب لم تشارك في صياغتها وزارتي خارجية روسيا والولايات المتحدة، بل اعتمدت على المبعوثين الخاصين كيريل دميترييف وستيف ويتكوف. - برز دميترييف كشخصية محورية في السياسة الخارجية الروسية، مما أثار تساؤلات حول تغييرات في إدارة الملفات الخارجية، خاصة مع ارتباطه بالتحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. - أثار دور دميترييف جدلاً بين الدبلوماسيين الرسميين، حيث أظهرت تسريبات اعتراضات من وزير الخارجية لافروف ومستشار بوتين أوشاكوف على مشاركته في المحادثات.

كشفت التسريبات الصحافية وتصريحات مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة أن وزارتي خارجية البلدين لم تشاركا في صوغ خطة السلام التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لتسوية الحرب في أوكرانيا. في المقابل، سلّطت التسريبات بشأن تفاصيل التوصل إلى الخطة الضوء على الدور الأساسي الذي أداه المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التعاون الدولي رئيس صندوق الاستثمارات الروسية المباشر كيريل دميترييف والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في إعداد الخطة.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/شباط 2022، باتت الدبلوماسية غير الرسمية جزءاً أساسياً من سياسة موسكو الخارجية، إذ لعب الدبلوماسيون بالوكالة دوراً مهماً في صياغة تلك السياسة. وفي حين بات معروفاً جنوح ترامب إلى الاعتماد على مقربين منه من رجال الأعمال والسماسرة العقاريين في عقد صفقات واتفاقات مع الدول، ربما تلقف بوتين تفضيل ترامب التعامل عبر قنوات غير رسمية، وقرر الدخول معه ضمن اللعبة نفسها، المبنية في جوهرها على تجاوز المفاوضات الدبلوماسية الطويلة والتوصل إلى اتفاقات إطار عامة، للانتقال لاحقاً لمناقشة التفاصيل، وهو جوهر خطة السلام الأخيرة في أوكرانيا.



عمل دميترييف في "غولدمان ساكس" و"ماكنزي"

وبروز اسم كيريل دميترييف خلال الفترة الماضية يثير تساؤلات حول تغييرات في طريقة إدارة ملفات السياسة الخارجية في روسيا بالاعتماد على المبعوثين الخاصين، أو اتباع بوتين أسلوب ترامب نفسه في فتح عدة قنوات اتصال تتنافس فيما بينهما أو يتكامل عملها. كما أن التوقف عند دور كيريل دميترييف يبدو حتماً بسبب أهمية الدور الذي يؤديه حالياً قناةَ اتصال بين بوتين وترامب وما يمكن أن يوكل إليه في الفترة المقبلة. لكن بالعودة قليلاً إلى الوراء، يتبين أن اسمه ارتبط بالتحقيقات حول الدور الروسي في الانتخابات الأميركية التي أدت إلى صعود ترامب للمرة الأولى في 2016، وهو ما يغذي الجدل والشكوك حول أما إذا كان دميترييف استخدم علاقاته مع المقربين من ترامب لإقناعه بطرح خطة تتماشى معظم بنودها مع مطالب روسيا في معالجة "الأسباب الجذرية" للحرب، وترقى عملياً إلى مكافأتها على غزوها أوكرانيا، وإعادة بناء نظام أمني في أوروبا يهمش بروكسل ويحابي موسكو. كما أن التعمق في سيرة كيريل دميترييف يتيح فهم كيف أصبح مقرباً من بوتين.

دور كيريل دميترييف

وتكشف عدة وقائع أن الدور الذي أداه كيريل دميترييف في صوغ إدارة ترامب خطة السلام لأوكرانيا، التي هي أقرب إلى شروط استسلام لروسيا، لا يدخل ضمن إطار تبادل أدوار الشرطي الجيد والشرطي السيئ مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي تغيّب في الآونة الأخيرة عن عدد من الاجتماعات والفعاليات المهمة، ما أثار تكهنات حول إمكانية استقالته بعد تحميله المسؤولية عن فشل عقد قمة بودابست بين ترامب وبوتين، التي ألغاها الرئيس الأميركي بعد مكالمة وُصفت بأنها "عاصفة" بين لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو. وتجلّى تغييب الخارجية الروسية عن المفاوضات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة حول التسوية في أوكرانيا في تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء الماضي، في قولها إن الوزارة لم تتلق أي إشعارات من وزارة الخارجية الأميركية بشأن العمل على الوثيقة. وإنه إذا كانت لدى واشنطن أي مقترحات، لكانت ستُبلغ عبر قنوات وزارات الخارجية.

في المقابل، بدا واضحاً أن الاختراق الذي تحقق في التوصل إلى الخطة جاء نتيجة لمفاوضات ويتكوف ودميترييف تحديداً. منذ مطلع العام الحالي، عقد ويتكوف عدة اجتماعات في موسكو مع بوتين. وكان كيريل دميترييف، في إبريل/ نيسان الماضي، أبرز مسؤول روسي يزور واشنطن منذ فبراير 2022. وعلى عكس المسؤوليين الرسميين في وزارتي خارجية البلدين، اتسمت تصريحات ويتكوف ودميترييف بالتفاؤل، والحديث عن نجاحات وتقدم، رغم أن النتائج لم تترجم تهدئة أو نتائج واضحة على الأرض. وبدا أن كيريل دميترييف تعلّم طريقة التعامل مع ترامب، فتجنب المواضيع التي تثير انزعاج الرئيس الأميركي مثل الحرب في أوكرانيا، واقترح بدلاً منها "صفقات" مغرية تتعلق باستكشاف القطب الشمالي، واستخراج الموارد، والبعثات الفضائية، وبناء نفق يصل روسيا مع ألاسكا عبر مضيق بيرينغ. كما أصبح كيريل دميترييف مستخدماً نشطاً لوسائل التواصل الاجتماعي، وينشر تدوينات متفائلة يُثني فيها على ترامب ومحيطه. ونتيجة لذلك، يبدو أن كيريل دميترييف أطاح الدبلوماسيين الرسميين الروس في وزارة الخارجية، بل وأيضاً في الدوائر الرئاسية المعنية بالسياسة الخارجية الذين يضطرون إلى خطاب تصعيدي في كثير من الأحيان لترويج الرواية الروسية، وإثبات دور روسيا قوةً عالميةً تقف في وجه مخططات واشنطن وبروكسل.

وربما ساعد هذا النهج روسيا على كسر العزلة الدولية التي فُرضت عليها بعد حرب أوكرانيا، ويبدو أن ترامب يجد راحة أكبر في التعامل مع كيريل دميترييف بدلاً من الدبلوماسيين أو مسؤولي الأمن الروس. وحقق هذا النهج حتى الآن اختراقاً مهماً تمثل في خطة السلام، لكن الغوص في شيطان التفاصيل بين الدبلوماسيين المحترفين والعسكريين قد يشطب هذا الإنجاز أو بأقل تقدير يؤجل التوقيع النهائي عليها لفترة طويلة. والأرجح أن بوتين أعطى الضوء الأخضر لخوض مفاوضات متوازية مع واشنطن لفريقين مختلفين.



هناك مجموعتان تجريان المفاوضات نيابة عن الكرملين

في روسيا، يشرف بوتين على السياسة الخارجية، وتعمل وزارة الخارجية الروسية على تنفيذ أهداف السياسة الخارجية. ورغم وجود فريق كامل للسياسة الخارجية في الكرملين، إلا أنه من الملاحظ أن هناك تنسيقاً تاماً بين يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للسياسة الخارجية، ووزارة الخارجية، ولم تسجل أي خلافات علنية بين الطرفين. وفي قضايا التعامل مع بلدان رابطة الدول المستقلة، يلعب قسم خاص في ديوان الكرملين دوراً أساسياً في صوغ وتنفيذ السياسات بتنسيق وتوافق مع وزارة الخارجية.

وفي أكثر من تصريح، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الاتصالات مع الولايات المتحدة تجرى "عبر قنوات مختلفة"، وكان أولها في فبراير الماضي. وفي الثاني من إبريل الماضي، زار كيريل دميترييف الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع ستيف ويتكوف. وجاءت زيارة دميترييف في أعقاب انتقادات أطلقها ترامب بشأن سير المفاوضات بين البيت الأبيض والكرملين، وقبلها بأيام، لوح الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على روسيا. وقبل رحلة رئيس الصندوق إلى واشنطن، أدلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بتصريحات رسمية، أكد فيها فعلياً أن موسكو غير مستعدة لـ"قبول" المقترحات الأميركية كما هي. وقال ريابكوف في لقاء مع مجلة "الحياة الدولية"، في الأول من إبريل الماضي، إن روسيا تسعى لحل الأسباب الجذرية التي أدت إلى الأزمة في أوكرانيا، ولذلك لا يمكنها قبول المقترحات الأميركية كما هي من دون أخذ مصالحها في الاعتبار. في المقابل، أكد دميترييف أنه يُفاوض "نيابة عن" بوتين في منشور له على منصة تليغرام في الثالث من إبريل الماضي، وأضاف حينها أنه يشارك في "حوار صعب" ويحاول إيصال موقف روسيا.

ورغم أن الزيارة مثّلت اختراقاً مهماً، فقد علّقت واشنطن العقوبات على دميترييف لتمكينه من إنجاز أول زيارة لمسؤول روسي إلى واشنطن منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إلا أنه لم تُصدر وزارة الخارجية الروسية أي تعليق حول الزيارة، في حين اكتفى بيسكوف بعبارة مقتضبة: "نستمر في التواصل عبر قنوات مختلفة".

وربما يعود قرار فتح قناة دميترييف وويتكوف إلى وقت سابق، فقد ذكرت وكالة بلومبيرغ، في 14 فبراير الماضي، قبل أيام من اللقاء في الرياض، أن دميترييف "قد يلعب دوراً رئيسياً قناةً غير رسمية للتواصل مع مفاوضي ترامب". كما أضافت الوكالة أن دميترييف هو من وضع استراتيجية المفاوضات الروسية مع الولايات المتحدة. وعلى أي حال، من الواضح أن هناك مجموعتين تجريان المفاوضات نيابة عن الكرملين. تضم الأولى دميترييف نفسه، أما الثانية فتشمل دبلوماسيين رسميين مثل وزير الخارجية ونوابه وأوشاكوف، إضافة إلى مسؤوليين أمنيين في الاستخبارات العسكرية وهيئة الأمن الفيدرالي الروسي. ونظراً إلى طبيعة فريق ترامب وجذوره من عالم الأعمال والعقارات، فإن دميترييف يعد شخصية مألوفة ومريحة ومفهومة، وهي سمات لا تنطبق بالضرورة على باقي المفاوضين الروس. ويتولى دميترييف الجوانب الاقتصادية التي تُعتبر مُريحةً ومفهومةً للجانب الأميركي، خصوصاً أن العلاقة مع محيط ترامب ليست بمستجدة.

دميترييف ورئاسيات أميركا 2016

ورد اسم دميترييف في تقرير المستشار الخاص للولايات المتحدة روبرت مولر، الذي حقق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016 التي فاز فيها ترامب. ووجد مولر أنه في يناير/كانون الثاني 2017، قبل مدة قصيرة من تنصيب ترامب، التقى دميترييف إريك برنس، أحد المتبرعين لترامب ومؤسس شركة Blackwater PMC العسكرية الخاصة، في جزر سيشيل. كان هدف اللقاء إقامة رابط بين فريق ترامب وموسكو. وفي مطلع 2017، التقى دميترييف بمستشار ترامب أنتوني سكاراموتشي في منتدى دافوس. وبعد عدة أشهر، أوضحت قناة "سي أن أن" أن اللقاء كان موضوع تحقيق في مجلس الشيوخ الأميركي، لكنها سحبت القصة في اليوم التالي لأنها لم تستوفِ المعايير التحريرية، واستقال ثلاثة من موظفي الشبكة. بعد فوز ترامب في انتخابات 2024، أصبح دميترييف مجدداً جزءاً من الدبلوماسية الأميركية ـ الروسية. وفقاً لوكالة رويترز، ففي 12 فبراير، كان دميترييف مشاركاً في عملية تبادل السجناء التي شملت الدبلوماسي الأميركي السابق مارك فوغل مع الروسي ألكسندر فينيك، الذي أدين في الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال. وحينها، قال ويتكوف: "هناك رجل في روسيا، اسمه كيريل، لعب دوراً كبيراً في ذلك. أصبح وسيطاً مهماً يربط بين الجانبين".

ومع وجود بنود حول التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الولايات المتحدة في خطة السلام، أهمها استثمار قرابة 100 مليار دولار في مشروعات إعادة الإعمار وغيرها، يبدو أن دميترييف لن يحافظ على دوره قناةَ اتصال رئيسة للتسوية فحسب، بل سيصبح من المرشحين الأساسيين للتنسيق الاقتصادي المستقبلي بين البلدين. ونظراً إلى علاقاته مع ترامب، من غير المستبعد أن تبرز شراكة جديدة مع دميترييف ممثلاً للكرملين مع جاريد كوشنير، صهر ترامب، وغيره من رجال الأعمال والسمساسرة المقربين من الإدارة الحالية في البيت الأبيض.

ويتكوف وبوتين في سان بطرسبرغ، 11 إبريل 2025 (غافريل غريغوروف/فرانس برس)

النشأة ورحلة الصعود

وُلد كيريل دميترييف عام 1975 في كييف، عاصمة جمهورية أوكرانيا السوفييتية حينها. وغيّر عدد من اللقاءات مسيرة حياته. ودرس في مدرسة متخصصة في الفيزياء والرياضيات وكان يرغب في مواصلة تعليمه في الولايات المتحدة. في عام 1989، التقى بعائلة أميركية جاءت إلى كييف ضمن برنامج "الدبلوماسية الشعبية"، وأوضحت له ما يحتاجه الطالب الأجنبي للالتحاق بالجامعات الأميركية. بدأ دميترييف دراسته لمدة عامين في كلية فوتهيل في كاليفورنيا، ثم التحق بجامعة ستانفورد. وبعد تخرجه من ستانفورد بمرتبة الشرف، عمل دميترييف في "غولدمان ساكس" و"ماكنزي"، ثم حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

في عام 2000، انتقل إلى روسيا وتولى منصب نائب المدير العام في شركة تابعة لصندوق الاستثمار الروسي ـ الأميركي الذي شُكل خلال إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وواصل العمل فيها إلى 2007، وأشرف على عدة صفقات كبرى، من بينها بيع قناة TV-3 إلى مجموعة Profmedia مقابل 530 مليون دولار. في عام 2007، عاد إلى أوكرانيا ليترأس صندوق Icon Private Equity برأس مال يقارب مليار دولار. كان الصندوق مملوكاً لرجل الأعمال فيكتور بينشوك، صهر الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما. بعد عودته إلى روسيا ببضع سنوات، تحدث دميترييف عن أوكرانيا قائلاً: "أسفرت ما سُمّيت بالتغيرات الديمقراطية نتيجة الثورة البرتقالية (شتاء عامي 2004 ـ 2005) عن زيادة الفساد بثلاثة إلى أربعة أضعاف، وأدت إلى صراع شرس بين تلك المجموعات التي تتبنى النهج الديمقراطي الغربي، التي كانت متحدة في البداية، لكنها بعد وصولها إلى السلطة، بدأت تتصارع فيما بينها حتى انهارت. ونتيجة لذلك، شوهت الفكرة الديمقراطية في أوكرانيا إلى حد كبير بسبب الثورة البرتقالية".

ابنة بوتين الصغرى حاضرة

اللقاء الثاني المهم في حياة دميترييف كان مع زوجته الحالية ناتاليا بوبوفا، التي تربطها صداقة وثيقة منذ الدراسة الجامعية مع كاتيرينا تيخونوفا، ابنة بوتين الصغرى، حسب التحقيقات لوسائل الإعلام الروسية المعارضة والغربية. وتشغل بوبوفا حالياً منصب نائبة تيخونوفا في مؤسسة Innopraktika. ووفقاً لما ذكرته بوبوفا، "استدعتها" ابنة بوتين للعمل معها. كما أن دميترييف عضو في مجلس أمناء Innopraktika. ووفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن صداقة بوبوفا مع تيخونوفا جعلت من كيريل دميترييف شخصية "قوية في الكرملين". من خلال بوبوفا، التقى دميترييف ليس بتيخونوفا فقط، بل أيضاً بزوجها السابق كيريل شامالوف، وهو نجل نيكولاي شامالوف، أحد أصدقاء بوتين المقربين. وكشفت تحقيقات موقع "القصص المهمة" الروسي المعارض أن بوبوفا ودميترييف كانا من بين المدعوين في زفاف تيخونوفا وشامالوف عام 2012. وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، عين دميترييف رئيساً لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ونقل معلومات سرية إلى شامالوف حول خطط الصندوق للاستحواذ على حصة في شركة روستيليكوم الروسية للاتصالات الروسية. لم تتداول هذه المعلومات في وسائل الإعلام إلا في أغسطس/آب 2013، وأبرمت الصفقة في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. وخلال الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى أكتوبر 2013، ارتفعت أسهم الشركة بنحو الثلث.



زوجة دميترييف صديقة شخصية لابنة بوتين

وظلت العلاقة مع تيخونوفا، ابنة بوتين، قوية بعد انفصالها عن شامالوف في 2015، وكشفت تحقيقات أنه بعد ارتباط تيخونوفا مع الراقص الروسي إيغور زيلينسكي (لا يمت بقرابة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي)، كانت تسافر مع ابنتها إلى ميونخ في ألمانيا للقاء زيلينسكي، وذلك على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة بصندوق الاستثمار المباشر الروسي. وفي أغسطس 2013، وصف موقع إنسايدر الاستقصائي كيريل دميترييف بأنه أحد الأشخاص الذين لديهم "دخول مباشر" إلى فلاديمير بوتين، ونقل عن أحد المصادر أنه "من خلال كيريل دميترييف، يمكن حل أي مشكلة تقريباً... لكن من الصعب جداً الحصول على موعد معه، عليك أن تسحب (تكسب ود) زوجته أو معارفه".

وصحيح أن كيريل دميترييف ليس المثال الوحيد على بيروقراطي روسي رفيع المستوى، حصل على منصب غير رسمي في السياسة الخارجية في الأشهر الأخيرة، لكنه الأكثر إثارة للجدل وحتى الامتعاض. ويتولى سيرغي كيريينكو، نائب رئيس ديوان الكرملين والمسؤول رسمياً عن إدارة الشؤون السياسية الداخلية، الإشراف حالياً على مناطق جورجية انفصالية مثل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فضلاً عن إقليم ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا المدعوم من موسكو، كما وسع دائرة اختصاصه لتشمل مولدوفا وأرمينيا في الأشهر الأخيرة بعد استقالة دميتري كوزاك، المسؤول السابق عن العلاقة مع دول الرابطة.

كما أن سيرغي شويغو، رئيس مجلس الأمن الروسي، يشارك هو الآخر في الدبلوماسية غير الرسمية، إذ يزور بانتظام دولاً صديقة مثل إيران والصين وكوريا الشمالية، للقاء مسؤولين أمنيين ورؤساء دول. وللمقارنة، فإن سلفه في رئاسة مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف نادراً ما كان يغادر البلاد، ولم يسبق له أن أجرى محادثات مع رؤساء دول. وفي حين لم يبد صانعو السياسة الخارجية الروسية في الكرملين والوزارة اعتراضات كبيرة على دور شويغو وكيريينكو، فإن الاستياء من دخول كيريل دميترييف على الخط بدأت باكراً، فقد وردت تسريبات عديدة إلى وسائل الإعلام عن اعتراض وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار بوتين لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، على مشاركة دميترييف في المحادثات الروسية ــ الأميركية في السعودية في مارس/آذار الماضي. قبل المفاوضات في الرياض، قال بوتين للافروف، في لقاء بثته المحطات الروسية، إن الوفد الروسي سيتكون من شخصين فقط، هما لافروف وأوشاكوف، لكن بدا أن بوتين وافق على طلب دميترييف المشاركة في المفاوضات، لكن لم يخبر لافروف بذلك.

لافروف يتذمّر من دميترييف

وحسب موقع أغينتستفو الروسي المعارض في مطلع إبريل، فإن مصدراً حكومياً كشف أن لافروف فوجئ بشدة، حين رأى ثلاثة مقاعد مخصصة للجانب الروسي في قاعة المفاوضات، حسب ما أكّد المصدر. وحينما أُبلغ أن المقعد الثالث مخصص لدميترييف، أبعد لافروف المقعد عن الطاولة، وقال: "إذا كان يريد المشاركة، فليقل لي فلاديمير فلاديميروفيتش (أي بوتين)". بعد ذلك، خرج دميترييف من القاعة للتحدث مع الصحافيين. ولم يظهر دميترييف، وفقاً للصور الملتقطة في بداية لقاء الرياض، على طاولة المفاوضات في 18 فبراير الماضي. وفي الصور الخاصة بمرور الوفد الروسي إلى المفاوضات، يظهر دميترييف، لكن يبدو أن أوشاكوف كان يبعد مسؤول الاستقبال السعودي عن دميترييف الذي كان يقف بجانبه.

وأشار مصدر لموقع أغينتستفو إلى أن كيريل دميترييف تمكن في النهاية من الجلوس على طاولة المفاوضات. خلال أحد الفواصل الفنية، خرج لافروف من القاعة، وحينما عاد، وجد دميترييف جالساً على الطاولة. وأضاف المصدر: "عاد الأميركيون أيضاً، وكان من المحرج للافروف أن يشتم. ولكن لم تظهر أي صور ودميترييف يجلس إلى الطاولة". وما أثار غضب ممثلي الخارجية الروسية، حينها، إدلاء دميترييف بتصريحات للصحافيين قبل المفاوضات وأثناءها وبعدها. ونشرت خدمة الصحافة الخاصة بالصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة صوراً من كواليس الاجتماع تظهر دميترييف وهو يتحدث مع روبيو ومايك والتز وويتكوف (من دون لافروف وأوشاكوف). وزاد استياء وزارة الخارجية بعد تسريبات موقع أكسيوس الأميركي حول خطة السلام ودور دميترييف، في وقت عاد فيه لافروف إلى تحميل الولايات المتحدة وترامب المسؤولية عن فشل تنفيذ اتفاقات قمة ألاسكا مع بوتين التي عُقدت في 15 أغسطس الماضي.