كونغرس بوليفيا يجيز للرئيس استخدام الجيش ضد المتظاهرين

ألغى الكونغرس في بوليفيا، الثلاثاء، قانوناً يحدّ من قدرة الرئيس رودريغو باز على فرض حالة الطوارئ، ما يمنحه الآن صلاحيات واسعة لتعبئة الجيش وتقييد بعض الحريات المدنية في مواجهة الاحتجاجات المطالبة باستقالته على خلفية الأزمة الاقتصادية. وأعلن رئيس مجلس النواب روبرتو كاسترو إلغاء القانون بغالبية ساحقة في المجلس المؤلف من 130 مقعداً. وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ القانون على عجل. وفي ظل استمرار الغضب الشعبي ضد الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط والمدعوم من الولايات المتحدة بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، بات الطريق الآن ممهداً أمامه لنشر الجيش. واتخذ باز عدة خطوات في محاولة لإنهاء التمرد على السياسات التي يحاول من خلالها حل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ عقود.

وتصاعدت حدة التظاهرات منذ أن بدأت النقابات العمالية احتجاجاتها في أوائل مايو/ أيار للمطالبة بزيادة الرواتب وضمان استقرار إمدادات الوقود وتحسين الإدارة الاقتصادية. ويقول منتقدو تحرّك الكونغرس، الثلاثاء، إنه يعرّض حقوق الإنسان للخطر. وتعود إجراءات حظر فرض حالات الطوارئ إلى الاضطرابات الاجتماعية التي عصفت بالبلاد عام 2019 وأسفرت عن مقتل 36 شخصاً واستقالة الزعيم الاشتراكي آنذاك إيفو موراليس.

وعندما تولت جانين آنييس، خليفة موراليس اليمينية، منصبها، سعى الكونغرس ذو الغالبية الاشتراكية إلى الحد من قدرة الحكومة على قمع الاحتجاجات.

وجعل القانون في بوليفيا موافقة الكونغرس على حالات الطوارئ إلزامية، ومنح المشرعين أيضاً الحق في اقتراح تعديلات لمنع التجاوزات. وتزعم حكومة باز أن الاحتجاجات الحالية تهدف إلى "زعزعة النظام الديمقراطي"، وتتهم موراليس، المتواري عن الأنظار بسبب ملاحقات قضائية، بتدبير هذه الاضطرابات.

وفي محاولة لتهدئة الغضب الشعبي من قيادته، أعلن باز، الاثنين، أنه سيخفض راتبه بنسبة 50%. ويبلغ راتبه الشهري حالياً نحو 24,000 بوليفيانوس (3,500 دولار)، وهو من أدنى رواتب قادة أميركا الجنوبية، لكنه يعادل ثمانية أضعاف متوسط راتب المواطن البوليفي، وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية لعام 2024.

(فرانس برس)