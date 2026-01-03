كولومبيا مستعدة للبحث عن ناجين من مراكب قصفتها الولايات المتحدة

- كشف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو عن مناطق يُحتمل وجود ناجين فيها من مراكب قصفتها الولايات المتحدة في المحيط الهادئ، مشيرًا إلى موقع جنوب أواكساكا المكسيكية وغرب كوستاريكا. - أكدت الولايات المتحدة مقتل ثلاثة "إرهابيي مخدرات" خلال عملية عسكرية، بينما قفز آخرون في البحر، ولم تُحدد مواقع الأحداث. - دعا بيترو إلى تعاون إقليمي لتحديد مكان الناجين، منتقدًا الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، حيث نفذت القوات الأميركية أكثر من ثلاثين ضربة ضد تهريب المخدرات منذ سبتمبر.

كشف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو الجمعة عن مناطق يُحتمل وجود ناجين فيها من مراكب قصفتها الولايات المتحدة في المحيط الهادئ للاشتباه في تهريبها مخدرات. وأشار بيترو إلى نقطة تقع جنوب ولاية أواكساكا المكسيكية وغرب كوستاريكا على خريطة نُشرت على منصة "إكس" من دون أن يُحدّد عن أي حادثة يتحدث.

وذكر أن هذا الموقع "يبدو أنه تحديدا المنطقة التي وقع فيها البحارة الذين قفزوا" من المراكب المقصوفة. كما أكد أن "ثلاثة أشخاص" قتلوا في الهجوم. وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء مقتل ثلاثة "إرهابيي مخدرات" خلال عملية عسكرية ضد تهريب المخدرات، كانوا على متن سفينة ضمن "قافلة". كما ذكرت أن "باقي إرهابيي المخدرات" تركوا المراكب الأخرى "من خلال القفز في البحر". ولم تُحدد واشنطن مواقع وقوع الأحداث.

وأضاف بيترو أن البحرية الكولومبية "مستعدة للتعاون" في تحديد مكان الأشخاص الذين يتوقع أنهم نجوا، ودعا "جميع حكومات المنطقة" إلى الانضمام إلى هذا الجهد. ويُعدّ الرئيس الكولومبي من أشدّ المنتقدين للانتشار العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ والذي أكدت واشنطن أنه يهدف لمكافحة تهريب المخدرات.

ونفّذت القوات الأميركية منذ سبتمبر/أيلول أكثر من ثلاثين ضربة في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضدّ مراكب تشتبه واشنطن بضلوعها في تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل نحو 110 أشخاص. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا تدمير رصيف يُستخدم لتهريب المخدرات في فنزويلا.

(فرانس برس)