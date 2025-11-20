كولومبيا تدعم خطة لرحيل مادورو وتشكيل حكومة انتقالية في فنزويلا

20 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:00 (توقيت القدس)
الرئيس الفنويلي نيكولاس مادورو، كراكاس 1 سبتمبر 2025 (خيسوس فارغاس/Getty)
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كراكاس 1 سبتمبر 2025 (Getty)
- تدعم كولومبيا مقترحًا لتخلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة لصالح حكومة انتقالية تُعد لانتخابات جديدة، مع ضمان خروجه الآمن دون السجن، مما يمهد الطريق لانتخابات شرعية.
- جدد الرئيسان البرازيلي والكولومبي دعوتهما لانتخابات جديدة في فنزويلا بعد اتهامات بعدم نزاهة انتخابات 2024، مع تأكيد أن خروج مادورو الآمن قد يكون الخيار الأكثر واقعية.
- صعّد الرئيس الأميركي ترامب لهجته تجاه دول المنطقة، ملوحًا بعمليات عسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات، مما يثير مخاوف من موجة لجوء جديدة وتفاقم الوضع الإنساني.

قالت وزيرة الخارجية الكولومبية، روزا فيلافيسينسيو، إن بوغوتا تؤيد مقترحاً يقضي بتخلي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة لصالح حكومة انتقالية تتولى الإعداد لانتخابات جديدة في البلاد. وأوضحت فيلافيسينسيو أن مادورو قد يبدي استعدادًا لقبول هذه الصيغة، مشيرة في مقابلة أجرتها الأربعاء في مدريد إلى أنه "يستطيع مغادرة السلطة دون أن ينتهي به الأمر بالضرورة في السجن، فيما يمكن لشخص آخر قيادة المرحلة الانتقالية وتمهيد الطريق لانتخابات تحظى بالشرعية".

ويأتي هذا بعد أن جدّد الرئيسان البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

ونظيره الكولومبي جوستافو بيترو دعوتهما إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، عقب الاتهامات الواسعة التي طاولت انتخابات عام 2024 ووُصفت بأنها غير نزيهة. وفي هذا السياق، لفتت فيلافيسينسيو، إلى أن "صيغة تتيح خروجاً آمناً للرئيس نيكولاس مادورو قد تمثّل الخيار الأكثر واقعية حالياً"، شرط أن تحظى بتأييد القوى المعارضة في البلاد.
نيويورك تايمز: ترامب يفوض الاستخبارات لتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا

وفي الوقت ذاته، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه دول المنطقة، ملوّحاً هذا الأسبوع باستهداف مواقع يُعتقد أنها تابعة لشبكات تهريب المخدرات في فنزويلا وكولومبيا والمكسيك. ويواصل الجيش الأميركي، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوارب يُشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ما أدى إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً.

ورغم الطرح الذي تقدّمت به فيلافيسينسيو، حذّرت الحكومة الكولومبية من أن أي عمل عسكري أميركي ضد فنزويلا قد يطلق موجة لجوء جديدة، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين فنزويلي غادروا بلادهم خلال العقد الأخير، يقيم نحو ثلاثة ملايين منهم داخل الأراضي الكولومبية. وأكدت الوزيرة أن تدخلاً عسكرياً كهذا قد يفاقم الوضع الإنساني إلى مستوى يصعب احتواؤه.

