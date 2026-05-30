كولومبيا تتهم الإكوادور بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية

- اتهمت الحكومة الكولومبية الإكوادور بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بعد إعلان الرئيس دانيال نوبوا إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من كولومبيا، مما أثار توترات في ظل الحرب التجارية المستمرة بين البلدين. - تتبادل كولومبيا والإكوادور فرض رسوم جمركية وصلت إلى 100%، وسط اتهامات متبادلة بالفشل في مكافحة تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على الحدود المشتركة. - أعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن رفضها لما وصفته بالتدخل المتعمد في الانتخابات، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية وتهديدًا للنظام الديمقراطي.

اتهمت الحكومة الكولومبية الإكوادور، السبت، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب إعلان الرئيس دانيال نوبوا إلغاء رسوم جمركية بعد اجتماعه مع مرشح اليمين المتطرف في الانتخابات الكولومبية التي تجرى الأحد.

وعشية الجولة الأولى، أعلن الرئيس الإكوادوري إلغاء الرسوم الجمركية الحالية البالغة 100% على الواردات من كولومبيا، وذلك بعد تبادل الآراء مع أبيلاردو دي لا إسبريلا.

ويخوض البلدان حرباً تجارية منذ أشهر، مع اتهام الإكوادور كولومبيا بالفشل في مكافحة تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على طول حدودهما المشتركة. ويتبادل البلدان فرض رسوم جمركية على الواردات، وقد رفعاها تباعاً وصولاً إلى 100%.

ويعتبر إيفان سيبيدا حليف الرئيس اليساري الحالي غوستافو بيترو، الذي لا يمكنه الترشّح مجدداً، والمحامي المليونير أبيلاردو دي لا إسبرييلا المرشحين الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية. وأعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن "رفضها القاطع" لما وصفته بـ"التدخل المتعمّد في العملية الانتخابية الجارية في كولومبيا".

ونددت في بيان بـ"انتهاك صارخ لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتهديد للسيادة الوطنية وتعرّض للنظام الديمقراطي". وكان نوبوا أعلن بعد لقائه دي لا إيسبرييلا أنّهما اتفقا على مكافحة تهريب المخدرات معاً. كذلك، اتهمت الحكومة الكولومبية الرئيس الإكوادوري بطرح قراره بشأن الرسوم الجمركية بطريقة "مضلّلة".

وكان أعلن في بداية مايو/أيار نيّته خفض الرسوم الجمركية من 100% إلى 75% ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.

(فرانس برس)