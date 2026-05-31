كولومبيا: بدء انتخاب رئيس البلاد وسط تصاعد العنف

- بدأ الكولومبيون التصويت لاختيار خليفة الرئيس غوستافو بيترو وسط استقطاب سياسي حاد وتحديات أمنية، مع توقعات بجولة إعادة في 21 يونيو. - يتصدر المرشح اليساري إيفان سيبيدا استطلاعات الرأي، بينما ينافسه أبيلاردو دي لا إسبرييلا وبالومو فالنسيا، في ظل مشهد سياسي معقد يتطلب مفاوضات ائتلافية. - توتر دبلوماسي بين كولومبيا والإكوادور بعد اتهام كولومبيا للرئيس الإكوادوري بالتدخل في الانتخابات، إثر إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الكولومبية.

بدأ الكولومبيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وسط توقعات بأن تمتد المنافسة إلى جولة إعادة في 21 يونيو/ حزيران المقبل، في ظل استقطاب سياسي حاد وتحديات أمنية ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية.

وأفادت السلطات بأن عملية الاقتراع جرت بهدوء حتى ساعات بعد الظهر، فيما ينتظر أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء اليوم. ويحق لأكثر من 40 مليون ناخب المشاركة في التصويت.

وفي السياق، قالت كريستين ويسمان، رئيسة مكتب كولومبيا لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، إن البلاد تمر حالياً بـ"واحدة من أسوأ موجات العنف في السنوات الأخيرة"، في مؤشر على التحديات الأمنية التي ترافق الاستحقاق الانتخابي.

ويتصدر المرشح اليساري إيفان سيبيدا استطلاعات الرأي، لكنه لا يبدو قادراً على حسم السباق من الجولة الأولى، فيما ينافسه المحامي ورجل الأعمال اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا، والسيناتورة المحافظة بالوما فالنسيا المدعومة من الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي.

ويأتي هذا الاستحقاق في ظل مشهد سياسي يتسم بالاستقطاب، كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/ آذار الماضي قد عكسته بوضوح، إذ أصبح ائتلاف الرئيس بيترو القوة الكبرى في مجلس الشيوخ، من دون أن يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية واضحة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية معقدة أمام الرئيس المقبل.

وفي موازاة أجواء الاقتراع، برز توتر دبلوماسي بين كولومبيا والإكوادور بعدما اتهمت الحكومة الكولومبية، السبت، الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وجاء الاتهام عقب إعلان نوبوا إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 100% على الواردات القادمة من كولومبيا، وذلك بعد اجتماع جمعه بالمرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا عشية الجولة الأولى من الانتخابات.

وتخوض كولومبيا والإكوادور منذ أشهر نزاعاً تجارياً على خلفية اتهامات وجهتها كيتو إلى بوغوتا بعدم مكافحة تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني على طول الحدود المشتركة بين البلدين. وفي إطار هذا الخلاف، تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية على الواردات، ورفعاها تدريجياً حتى وصلت إلى 100%.

وأعربت وزارة الخارجية الكولومبية عن "رفضها القاطع" لما وصفته بـ"التدخل المتعمد في العملية الانتخابية الجارية في كولومبيا"، معتبرة أن ما حدث يمثل "انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وتهديداً للسيادة الوطنية وتعرضاً للنظام الديمقراطي".

كذلك انتقدت الوزارة الطريقة التي طرح بها الرئيس الإكوادوري قراره المتعلق بالرسوم الجمركية، ووصفتها بأنها "مضللة"، مشيرة إلى أن نوبوا كان قد أعلن مطلع مايو/ أيار عزمه على خفض الرسوم من 100 إلى 75% اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران.

من جهته، أعلن الرئيس الإكوادوري، بعد لقائه دي لا إسبرييلا، أن الجانبين اتفقا على التعاون في مكافحة تهريب المخدرات. وفي انتظار إغلاق صناديق الاقتراع وصدور النتائج الأولية، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الانتخابات ستُحسم من الجولة الأولى أو ستقود البلاد إلى جولة إعادة جديدة، في وقت تواصل فيه التحديات الأمنية والاستقطاب السياسي إلقاء ظلالها على المشهد الانتخابي في كولومبيا.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)