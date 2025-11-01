كوريا الشمالية: نزع السلاح النووي "أضغاث أحلام"

01 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 03:45 (توقيت القدس)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بيونغ يانغ 9 أكتوبر 2025 (يكاترينا شتوكينا/فرانس برس)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بيونغ يانغ 9 أكتوبر2025 (فرانس برس)
- أكدت كوريا الشمالية أن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم غير واقعي"، بينما تستعد كوريا الجنوبية والصين لمناقشة هذا الموضوع في قمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.
- حضور رئيس الوزراء الصيني عرضاً عسكرياً في بيونغ يانغ أثار تساؤلات حول دعم الصين لبرنامج كوريا الشمالية النووي، وسط تكهنات بلقاء محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء كيم جونغ أون خلال زيارته لكوريا الجنوبية، مشيراً إلى توافقه مع الزعيم الكوري الشمالي.

قالت كوريا الشمالية إن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، والتي ذكرت كوريا الجنوبية أنها ستُناقش في قمة مع الصين اليوم السبت "حلم غير واقعي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج اجتماع قمة على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي المنعقد في جيونجو بكوريا الجنوبية. وأعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الزعيمين سيناقشان مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "لا تزال جمهورية كوريا‭ ‬(الجنوبية) تجهل أن سعيها الحثيث لإنكار مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) كدولة نووية، وتحدثها عن أحلام يقظة لديها بتحقيق نزع السلاح النووي، يكشفان عن افتقارها إلى المنطق السليم". وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لنائب وزير الخارجية باك ميونغ-هو "سوف نُظهر بصبر أن نزع السلاح النووي مجرد ’أضغاث أحلام’ لن تتحقق أبدا".

شاشة في سيول تنقل استعراض عسكري في كرويا الشمالية، 11 أكتوبر 2025 (Getty)
بيونغ يانغ تختبر صاروخ كروز عشية زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية

وأثار حضور رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قبل أيام، عرضاً عسكرياً ضخماً في بيونغ يانغ، تضمن استعراض أحدث الصواريخ النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية، تساؤلات بشأن مدى مباركة الصين لمضي حليفتها الشمالية في تعزيز برنامجها النووي، على الرغم من الضغوط الدولية والتكهنات بشأن عقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق، والمخاوف القائمة من سباق تسلح في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عن إمكانية عقد لقاء مع كيم: "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مضيفاً أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

(رويترز، العربي الجديد)

