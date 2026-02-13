كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بـ"رد رهيب" على توغل مسيّرات

- حذرت كوريا الشمالية من "رد رهيب" إذا قامت كوريا الجنوبية بتوغل آخر بطائرة مسيّرة في أجوائها، بعد حادثة إسقاط مسيّرة قرب كايسونغ. - أكدت كيم يو جونغ أن انتهاك سيادة الشمال غير مقبول، رغم اتخاذ الجنوب خطوات "معقولة" بعد الحادثة، مما يزيد التوتر ويهدد جهود إصلاح العلاقات. - تجري كوريا الجنوبية تحقيقات مع جنود وموظف استخبارات لتحديد المسؤول عن الحادثة، بعد دهم 18 موقعاً، في محاولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

حذرت كوريا الشمالية من "رد رهيب" في حال قيام كوريا الجنوبية بتوغل آخر بطائرة مسيّرة في أجوائها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة. وجاء هذا التهديد عقب دهم محققين كوريين جنوبيين مقرات أجهزة استخبارات، في محاولة لتحديد المسؤول عن حادث يناير/ كانون الثاني الماضي الذي أعلنت فيه بيونغ يانغ إسقاط مسيّرة كورية جنوبية قرب مدينة كايسونغ الصناعية.

وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "أنا أعطي تحذيراً مسبقاً من أن تكرار مثل هذا الاستفزاز الذي ينتهك السيادة الراسخة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، من المؤكد أنه سيثير ردة فعل رهيبة". ورغم إقرارها بأن الجنوب اتخذ خطوات "معقولة" عقب الخرق بالمسيّرة، أكدت كيم أن انتهاك سيادة الشمال أمر غير مقبول مهما كانت الظروف.

وأضافت: "لا يهمنا من هو المتلاعب بتسلل الطائرات المسيّرة إلى المجال الجوي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما إذا كان فرداً أم منظمة مدنية". وأدت الحادثة إلى تصعيد التوتر وهددت بتقويض جهود سيول لإصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ. وسعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً وقف ما كان يحصل في عهد سلفه من إطلاق طائرات مسيّرة نحو بلاده.

ونفت كوريا الجنوبية في البداية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين، لكنها أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة وموظف في جهاز استخبارات في محاولة "للوصول إلى الحقيقة الكاملة". وأدت التحقيقات إلى دهم 18 موقعاً الثلاثاء، بينها مقرا قيادتي جهازي استخبارات.

(فرانس برس)