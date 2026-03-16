كوريا الشمالية تنتخب أعضاء مجلس الشعب الأعلى بـ99.99% نسبة مشاركة

انتخب الكوريون الشماليون، يوم أمس الأحد، أعضاء الجمعية التشريعية التي تقتصر مهامها على المصادقة على قرارات السلطة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، مع نسبة مشاركة قدّرتها الهيئات الانتخابية بـ99,9%. وتأتي انتخابات أعضاء مجلس الشعب الأعلى بعد وقت قصير من مؤتمر كبير يعقده الحزب الحاكم كل خمس سنوات.

وقالت اللجنة الانتخابية المركزية إن "99,99% من الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية شاركوا" في الاقتراع. وصوّت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في منجم فحم بمنطقة سونتشون شمال العاصمة، قبل أن يلقي خطاباً ويلتقط صوراً تذكارية مع عمال المنجم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وخلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى، سيتجه الاهتمام إلى ما إذا كان سيتم تعيين كيم رئيساً، وهو منصب ظل لفترة طويلة حصرياً لجده، مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ.

وتُعد انتخابات مجلس الشعب الأعلى حدثاً دورياً في كوريا الشمالية، إذ تُجرى عادة كل خمس سنوات لاختيار أعضاء البرلمان الذي يُفترض أنه أعلى هيئة تشريعية في البلاد. غير أن المجلس يقتصر عملياً على إقرار القرارات والسياسات التي يحددها حزب العمال الحاكم وقيادة الدولة، فيما تُعرض عادة قوائم مرشحين محددة سلفاً أمام الناخبين، ما يجعل نتائج الاقتراع شبه محسومة.

ويُنظر إلى اجتماعات مجلس الشعب الأعلى أيضاً باعتبارها منصة لإعلان تغييرات في المناصب العليا أو توجهات سياسية واقتصادية جديدة، إضافة إلى اعتماد ميزانيات الدولة وخططها الاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة، استخدمت القيادة الكورية الشمالية هذه الاجتماعات للإعلان عن تعديلات دستورية أو إعادة تنظيم هياكل الحكم، بما يعكس ترسيخ دور الزعيم كيم جونغ أون في قيادة مؤسسات الدولة والحزب.

(فرانس برس، العربي الجديد)