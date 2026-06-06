كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرة ضخمة وتطوير أسلحة سرية تحت الماء

- كوريا الشمالية تعلن عن خطط لبناء مدمرة بوزن 10 آلاف طن وتطوير أسلحة سرية تحت الماء، في خطوة لتعزيز قدراتها العسكرية البحرية قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. - الزعيم كيم جونغ أون يشدد على أهمية تطوير القوات البحرية لدعم الردع النووي، ويأمر بنشر المدمرة كانج كون وسفينة تشوي هيون في أقرب وقت. - زيارة شي إلى كوريا الشمالية تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتأتي في ظل سعي بيونغ يانغ لتعزيز قدراتها العسكرية في البر والبحر والجو.

ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم السبت أن كوريا الشمالية تعتزم بناء مدمرة تزن 10 آلاف طن وتطوير أسلحة سرية تحت الماء، وذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأفادت صحيفة (رودونج سينمون)، في تقرير، عن تجربة بحرية أجريت يوم الخميس تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون بأنه أمر البحرية بنشر المدمرة (كانج كون) وسفينة حربية أخرى تزن خمسة آلاف طن تحمل اسم (تشوي هيون) في أقرب وقت ممكن.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم زار المدمرة كانج كون التي يبلغ وزنها 5 آلاف طن يوم الخميس في أثناء خضوعها لاختبارات القدرة. وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة كيم جونغ أون برفقة ابنته المراهقة البارزة، التي يعتقد أن اسمها كيم جو آي، والتي يقول مسؤولون كوريون جنوبيون إنه ربما يتم إعدادها خليفةً له.

وأضافت الوكالة إن كيم جونغ أون دعا إلى "التطوير السريع" للقوات البحرية القادرة على لعب دور أكبر في الردع النووي للبلاد وتوجيه "ضربة قاتلة للعدو في أي لحظة تحت الماء أو فوق الماء". وقال إن البحرية كانت محور التركيز الرئيسي لخطة دفاع خمسية جديدة تمت الموافقة عليها في مؤتمر الحزب الحاكم في وقت سابق من العام الجاري، والتي قال إنها تشمل بناء مدمرات أكبر من فئة 10 آلاف طن وتطوير "أسلحة سرية تحت الماء" غير محددة.

وقال هونغ مين، المحلل الكبير في معهد الوحدة الوطنية في كوريا الجنوبية، إن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كوريا الشمالية عن خطة لبناء مدمرة بوزن 10 آلاف طن. وأضاف أن كيم ربما يسعى إلى إظهار القدرات العسكرية للبلاد قبيل زيارة شي المقررة يومي الاثنين والثلاثاء. ونقلت الصحيفة عن كيم قوله إن بيونغ يانغ يجب أن تعزز قدراتها البحرية لردع حرب نووية، داعياً إلى بناء قدرات عسكرية هائلة في البر والبحر والجو. ويجري شي أول زيارة إلى كوريا الشمالية منذ نحو سبع سنوات، في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز علاقاتها مع بيونغ يانغ.

(رويترز، أسوشييتد برس)