- أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية، مما أثار قلق كوريا الجنوبية واليابان، وعقدت كوريا الجنوبية اجتماعاً أمنياً طارئاً لإدانة هذه الأفعال. - تتزامن هذه التطورات مع استعداد الصين والولايات المتحدة لعقد قمة لمناقشة الوضع في كوريا الشمالية، وسط تقدم بيونغ يانغ في قدراتها النووية. - أثارت الأحداث توتراً دبلوماسياً بين كوريا الشمالية واليابان، حيث اتهمت بيونغ يانغ طوكيو بالاستفزاز، وأعربت اليابان عن قلقها من دعم كوريا الشمالية لروسيا.

قالت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، في أحدث حلقة من سلسلة من عمليات الإطلاق التي تقوم بها بيونغ يانغ في إطار سعيها لتسريع جهود تعزيز قدراتها العسكرية. وهذا سابع إطلاق لصاروخ باليستي من جانب كوريا الشمالية هذا العام، ورابع إطلاق منذ بداية إبريل/ نيسان.

وذكرت تقارير إعلامية أن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية قال إنه عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً. وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن الصواريخ أُطلقت بالقرب من مدينة سينبو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في حوالى الساعة 6:10 صباحاً بالتوقيت المحلي. وذكرت الحكومة اليابانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصواريخ الباليستية يُعتقد أنها سقطت بالقرب من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، ولم يُؤكَّد أي توغل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

كذلك أدان مكتب الأمن الوطني التابع للرئاسة الكورية الجنوبية، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، مؤكدًا أنه ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وداعياً إلى وقفه فوراً. وقالت المتحدثة الرئاسية كانغ يو جونغ في بيان، إن المكتب عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة نائب مستشار الأمن الوطني كيم هيون-جونغ لتحليل أحدث عملية إطلاق صواريخ قامت بها كوريا الشمالية، وتقييمها.

وقال الأستاذ في جامعة كيونغ نام الكورية الجنوبية، ليم أول تشول: "وسط تركيز الولايات المتحدة على إيران، ترى كوريا الشمالية أن هذا هو الوقت المثالي لتطوير قدراتها النووية والصاروخية". وتمثل هذه التجارب الصاروخية انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ضد برنامج الصواريخ الكوري الشمالي. وترفض بيونغ يانغ الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة وتقول إنه ينتهك حقها السيادي في الدفاع عن النفس.

وتأتي عمليات الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه الصين والولايات المتحدة لعقد قمة في منتصف مايو/ أيار، إذ من المتوقع أن يتناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن كوريا الشمالية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أحرزت تقدماً "بالغ الخطورة" في قدراتها على إنتاج أسلحة نووية، مع احتمال إضافة منشأة جديدة لتخصيب اليورانيوم. وفي أواخر مارس/ آذار، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن وضع التسلح النووي للدولة لا رجعة فيه، وإن توسيع "الردع النووي الدفاعي" ضروري للأمن القومي.

واتّهمت كوريا الشمالية اليابان الأربعاء بقيامها بـ"استفزاز خطير" بعدما أعربت طوكيو عن معارضتها لبرنامج بيونغ يانغ النووي في ورقة دبلوماسية سنوية. ولا تربط البلدين علاقات دبلوماسية رسمية، وكثيراً ما تنتقد بيونغ يانغ طوكيو بسبب حكمها الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية، الذي انتهى مع الحرب العالمية الثانية.

وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية "الكتاب الأزرق" السنوي الأسبوع الماضي، الذي يفصّل وجهات نظر طوكيو الدبلوماسية الرسمية ويجدد معارضتها لامتلاك كوريا الشمالية أسلحة نووية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية لم يكشف عن اسمه في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن هذا الموقف "استفزاز خطير ينتهك الحقوق السيادية والمصالح الأمنية وحقوق التنمية لدولتنا المقدسة". وأضاف البيان: "إجراءات كوريا الشمالية لتعزيز قدراتها الدفاعية... تنتمي إلى حق الدفاع عن النفس".

واعتبر أن الكتاب الأزرق "منسوج بآلية منطق العصابات التقليدي والعبثية". كذلك أعربت اليابان في كتابها الأزرق عن قلقها إزاء إرسال كوريا الشمالية قوات وذخيرة إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد أوكرانيا. كذلك، خفضت طوكيو تقييمها للصين للمرة الأولى منذ عقد، واصفة بكين بأنها "جارة مهمة" بدلاً من كونها "واحدة من أهم" شركاء اليابان.

(رويترز، العربي الجديد)