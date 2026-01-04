كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي

- أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق، مما يعكس زيادة في وتيرة تجاربها الصاروخية لتحسين قدرات الاستهداف وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. - زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، دعا إلى تعزيز الإنتاجية للأسلحة الموجهة التكتيكية، مشرفًا على اختبارات صواريخ وغواصات نووية، استعدادًا للمؤتمر التاسع لحزب العمال. - أكدت كوريا الشمالية على تطوير "غير محدود ومستمر" لقواتها النووية، مشددة على أهمية التحقق من موثوقية الردع النووي في مواجهة التهديدات الأمنية.

ذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه يُعتقد أن الصاروخ سقط بالفعل. وقال الجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مجهول الطراز في اتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى الاسم الكوري لبحر اليابان. وأشارت وزارة الدفاع اليابانية من جهتها إلى رصد إطلاق صاروخ باليستي مفترض.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجربة باليستية بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطّة سيول لتطوير غوّاصة نووية الدفع. وفي السنوات الأخيرة، زادت بيونغ يانغ بشدّة من وتيرة تجاربها الصاروخية. وبحسب خبراء، يقضي الغرض من هذه الاختبارات بتحسين قدرات الاستهداف الدقيق لتحدّي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فضلا عن تجربة أسلحة قبل تصديرها على الأرجح إلى روسيا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للأسلحة الموجهة التكتيكية في زيارته الأحدث لمصنع ذخائر. وفي الأسابيع القليلة الماضية، قام كيم بسلسلة من الزيارات لمصانع الأسلحة، بالإضافة إلى غواصة تعمل بالطاقة النووية، وأشرف على اختبارات الصواريخ قبل المؤتمر التاسع لحزب العمال الذي سيعقد العام المقبل لتحديد الأهداف السياسية الرئيسية.

والأحد الماضي، أشرف الزعيم الكوري الشمالي على اختبار إطلاق صواريخ "كروز" استراتيجية بعيدة المدى، داعياً إلى تطوير "غير محدود ومستمر" للقوات النووية القتالية للدولة. وأجريت التدريبات في البحر الأصفر، لتظهر "الموثوقية المطلقة والجاهزية القتالية لقدرة كوريا الشمالية على الرد الاستراتيجي"، وفقاً لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن الصواريخ الاستراتيجية حلقت على طول مسار الطيران المحدد مسبقاً لمدة 10199 ثانية و10203 ثوانٍ لتصيب أهدافها. وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن كيم "أكد أن حزب العمال وحكومة كوريا الشمالية سيكرسان كل جهودهما، كما هو الحال دائماً، للتطوير غير المحدود والمستمر للقوة النووية القتالية للدولة". وأكد كيم أهمية التحقق بانتظام من موثوقية واستجابة مكونات الردع النووي لكوريا الشمالية، حيث تواجه بيونغ يانغ تهديدات أمنية مختلفة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)