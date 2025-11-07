كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر

07 نوفمبر 2025
متابعة في سيول لمناورة هجومية أجرتها كوريا الشمالية 9 مايو 2025 (Getty)
متابعة في سيول لمناورة هجومية أجرتها كوريا الشمالية، 9 مايو 2025 (Getty)
قال الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي للبلاد، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وأعلنت الحكومة اليابانية أيضاً أن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخاً باليستياً وأنه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إنه لم ترد أي تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار. زيأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ في أعقاب إطلاق عدة صواريخ قصيرة المدى الشهر الماضي. ومطلع الشهر الحالي، تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون جاهزية وحدة العمليات العسكرية الخاصة وأعطى تعليماته لتطويرها، بحسب ما أوضحته وسائل إعلام كورية شمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم زار مقر الفيلق الحادي عشر للجيش الشعبي الكوري في اليوم السابق وشاهد جلسة تدريبية، معرباً عن رضاه الكبير عن وضع الحرب المثالي.

كيم يتفقد تدريبا لقوات بلاده غرب بيونغ يانغ، 4 أكتوبر 2024 (Getty)
زعيم كوريا الشمالية يتفقد جاهزية وحدة العمليات العسكرية الخاصة

وذكرت الوكالة أن الزعيم تلقى إحاطة حول الخطة التشغيلية للوحدة، وحدد السياسات الاستراتيجية والمهام المهمة لتطوير قوات العمليات الخاصة. وأكد كيم أيضاً ضرورة اتخاذ إجراء تنظيمي وهيكلي عسكري لتعزيز الوحدة، وأضاف أن اللجنة العسكرية المركزية للحرب ستدرس القضية على نطاق كامل.

كذلك شاهد تدريب الوحدة، وأعرب عن رضاه التام عن الوضعية الحربية المثالية، قائلاً إن الجيش على استعداد للدفاع التام عن سيادة الدولة وحقوقها التنموية، وصون مصير الشعب ومستقبله بشكل موثوق.

(رويترز، أسوشيتد برس)

النائبة إليز ستيفانيك في مبنى الكابيتول 14 مايو 2025 (Getty)
شي وتاكايتشي خلال قمة "أبيك"، 31 أكتوبر 2025 (Getty)
