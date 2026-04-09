- أعلنت كوريا الشمالية عن تجارب لأسلحة جديدة تشمل صواريخ باليستية برؤوس حربية عنقودية، في إطار تعزيز قدراتها النووية ضد كوريا الجنوبية، حيث أطلقت عدة صواريخ من منطقة ساحلية شرقية. - استمرت التجارب ثلاثة أيام وشملت أنظمة مضادة للطائرات وأسلحة كهرومغناطيسية وقنابل من ألياف الكربون، حيث قطعت الصواريخ مسافات بين 240 و700 كيلومتر قبل سقوطها في البحر. - رغم التوترات، يسعى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لإصلاح العلاقات مع الشمال، بينما وصفت كوريا الشمالية الجنوب بأنه "الدولة الأكثر عداء".

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن سلسلة التجارب التي أجرتها هذا الأسبوع شملت أنظمة أسلحة جديدة متنوعة، بما في ذلك صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية عنقودية، في إطار سعيها لتوسيع قواتها النووية القادرة على استهداف جارتها كوريا الجنوبية. وجاء تقرير وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية غداة إعلان الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ من منطقة ساحلية شرقية، في ثاني جولة لإطلاق الصواريخ خلال يومين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن التجارب استمرت ثلاثة أيام بدءا من يوم الاثنين، وشملت أيضا عروضا لأنظمة مضادة للطائرات، وأنظمة أسلحة كهرومغناطيسية مزعومة، وقنابل مصنوعة من ألياف الكربون. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصواريخ التي أُطلقت يوم الأربعاء قطعت مسافات تتراوح بين 240 و700 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر، وإنها رصدت أيضا على الأقل مقذوفا واحدا أُطلق يوم الثلاثاء من منطقة قرب العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن أي من الأسلحة التي أُطلقت يوم الأربعاء لم تدخل المياه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما صرحت القوات الأميركية بأن الإطلاقات الكورية الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء لا تشكل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو حلفائها.

ومنذ تولّيه منصبه العام الماضي، يسعى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، بخلاف سلفه، إلى إصلاح العلاقات مع الشمال. وفي هذا الجانب، أعربت سيول الاثنين عن أسفها لتوغّل طائرات مسيّرة مدنية في أجواء الشمال في يناير/ كانون الثاني، ووصف لي ذلك بأنه "تصرّف غير مسؤول"، مشيرا إلى تورّط مسؤولين حكوميين في العملية. وبعد تعبير لي عن أسفه بشأن الطائرات المسيّرة، وصفت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ما قاله بأنه "تصرف حكيم". إلا أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الكورية الشمالية وصف الجنوب بأنه "الدولة الأكثر عداء" لبيونغ يانغ، في استعادة لوصف استخدمه كيم جونغ أون سابقا.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)