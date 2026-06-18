كوريا الشمالية تحتج على عقوبات بريطانية باستدعاء سفيرها من لندن

- خفضت كوريا الشمالية تمثيلها الدبلوماسي في بريطانيا بعد استدعاء سفيرها، احتجاجاً على العقوبات البريطانية ضد معسكر "سونغدوون" الدولي للأطفال، الذي أدرجته بريطانيا ضمن قائمة العقوبات بسبب ارتباطه ببرامج شبابية متهمة بترحيل أطفال أوكرانيين. - وصفت كوريا الشمالية العقوبات بأنها "عمل عدائي"، بينما لم ترد سفارتها في لندن على طلبات التعليق، في ظل تصعيد دبلوماسي متزايد. - فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على عشرات المسؤولين الروس وكيانات متورطة في الحرب الأوكرانية، ضمن جهودها لتقليص عائدات الطاقة الروسية وتعطيل الأنشطة الداعمة للحرب.

خفضت كوريا الشمالية مستوى تمثيلها الدبلوماسي في بريطانيا بعدما استدعت سفيرها لدى لندن مون ميونغ سين، بعد شهر واحد فقط من توليه منصبه، وذلك احتجاجاً على العقوبات البريطانية المفروضة على معسكر "سونغدوون" الدولي للأطفال.

وذكر موقع "إن.كيه نيوز" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، نقلاً عن بيان صادر عن سفارة بيونغ يانغ في لندن، أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خُفّضت إلى مستوى القائم بالأعمال إلى حين رفع العقوبات المفروضة على المعسكر. وكانت بريطانيا قد أدرجت معسكر "سونغدوون" في مايو/أيار الماضي ضمن قائمة العقوبات، معتبرةً أنه جزء من برامج شبابية تديرها جهات مرتبطة بالكرملين وكيانات متهمة بالمشاركة في ترحيل أطفال أوكرانيين وتلقينهم أفكاراً محددة. ولم ترد السفارة الكورية الشمالية في لندن على طلب للتعليق، فيما كانت وزارة الخارجية في بيونغ يانغ قد وصفت العقوبات، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية خلال مايو/أيار، بأنها "عمل عدائي" ستدفع لندن ثمنه.

ويأتي التصعيد الدبلوماسي في وقت فرضت فيه بريطانيا، الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت عشرات المسؤولين الروس والعاملين في وسائل الإعلام ومنظمات مختلفة، إلى جانب برامج شبابية وشبكات دعاية وكيانات قالت إنها متورطة في ترحيل أطفال أوكرانيين.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، فرضت لندن عقوبات على أكثر من 3200 فرد وشركة وسفينة في إطار نظام العقوبات المفروض على موسكو، بهدف تقليص عائدات الطاقة الروسية وتعطيل الأنشطة الداعمة للحرب. كما أضافت بريطانيا عقوبات على 35 شخصاً وكياناً قالت إنهم متورطون في تجنيد مهاجرين للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، وإنتاج طائرات مسيّرة تُستخدم في الحرب.

(رويترز، العربي الجديد)