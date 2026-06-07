كوريا الشمالية تؤكد وضعها النووي قبيل زيارة الرئيس الصيني

- أكدت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض"، مشددة على عدم التسامح مع أي تهديدات، وذلك عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لبيونغ يانغ لتعزيز العلاقات الثنائية. - وصفت كيم يو جونغ مزاعم الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي بأنها "كاذبة"، مؤكدة امتلاك بلادها "المعلومات الأكثر دقة" بشأن هذه الادعاءات. - كشفت كوريا الشمالية عن مصنع جديد لإنتاج المواد النووية، حيث دعا كيم جونغ أون إلى توسيع "هائل" للترسانة النووية، وزيادة إنتاج الصواريخ بمقدار مرتين ونصف خلال السنوات الخمس المقبلة.

قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الأحد عشية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لبيونغ يانغ، إن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض على الإطلاق" بحسب وكالة أنباء يونهاب.

وقالت كيم يو جونغ التي تشغل رسمياً منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم، لكنها تعتبر لاعباً رئيسياً في مجال التواصل والسياسة الخارجية للبلاد: "وضعنا باعتبارنا قوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. لن نتسامح مع أي تهديد".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الصيني كوريا الشمالية يوم الاثنين لحضور قمة، في أول زيارة يقوم بها للبلاد منذ ما يقرب من سبع سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ، الحليف الوحيد للصين بموجب معاهدة رسمية.

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ووصفت كيم يو جونغ مزاعم الولايات المتحدة بأن شي والرئيس الأميركي دونالد ترامب أكدا هدف نزع السلاح النووي خلال اجتماعهما في مايو/ أيار بأنها "كاذبة"، مضيفة أن بلادها "تمتلك المعلومات الأكثر دقة" بشأن هذه المزاعم.

وفي الأسبوع الماضي، أزاحت كوريا الشمالية الستار عن مصنع جديد لإنتاج المواد النووية إذ دعا زعيمها كيم إلى توسيع "هائل" للترسانة النووية للبلاد. وقال محللون إن موقع تخصيب اليورانيوم الجديد يبدو أنه يهدف إلى تعزيز موقف كوريا الشمالية التفاوضي قبل قمة شي وكيم، مع تبرير تسريع تعزيز قدراتها النووية.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلاً عن صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الكورية الشمالية، أن كيم جونغ أون زار مصنعاً كبيراً للذخيرة وأمر بزيادة طاقة إنتاج الصواريخ في البلاد بمقدار مرتين ونصف مرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

(فرانس برس، رويترز)