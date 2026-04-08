كوريا الشمالية أطلقت مقذوفَين على الأقل باتجاه البحر

- أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً باتجاه البحر الشرقي، بعد يوم من إطلاق مقذوف آخر من بيونغ يانغ، وتقوم الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية بتحليل المواصفات. - أعربت سيول عن أسفها لتوغلات مسيّرات مدنية في الشمال، ووصفتها بأنها "غير مسؤولة"، بينما وصفت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بأنها "الأكثر عداء". - يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً استعداد الصين لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون مع كوريا الشمالية.

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما لا يقل عن "مقذوف" الأربعاء، بعد نحو ساعة من الإبلاغ عن إطلاق مماثل الثلاثاء من منطقة بيونغ يانغ. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل غير محدد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان.

وفي وقت مبكر الأربعاء، أعلنت سيول، في بيان، أن جيشها رصد "مقذوفاً غير محدد" في اليوم السابق من منطقة بيونغ يانغ. وأضافت: "تجري الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلا للمواصفات التفصيلية". ويأتي هذا الإطلاق بعدما أعربت سيول عن أسفها الاثنين لتوغلات مسيّرات مدنية في الشمال في يناير/ كانون الثاني، بحيث وصفها الرئيس لي جاي ميونغ بأنها تصرفات "غير مسؤولة" وأشار إلى أن مسؤولين حكوميين كانوا متورطين في العملية.

وبعد تصريحاته، قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إنّ ندَم لي كان "سلوكاً حكيماً"، لكن الثلاثاء، وصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الشمالية كوريا الجنوبية بأنها "الدولة الأكثر عداء لكوريا الشمالية" مكرراً بذلك وصفاً استخدمه كيم سابقاً.

إلى ذلك، يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى كوريا الشمالية يومي الخميس والجمعة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في بكين. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري إن "الصين على استعداد للعمل مع كوريا الشمالية لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتوسيع نطاق التبادل والتعاون ومواصلة تطوير علاقات الود والتعاون التقليدية بين الصين وكوريا الشمالية".

