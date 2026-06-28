كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان التزامهما بهدف نزع السلاح النووي

- أكدت كوريا الجنوبية واليابان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية واستئناف التدريبات المشتركة للبحث والإنقاذ لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. - اتفق وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي والياباني على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون الثنائي والشراكة مع الولايات المتحدة، في ظل الأوضاع الأمنية "الخطرة". - منذ 2022، تعمل سيول وطوكيو على تجاوز الخلافات التاريخية وتعزيز العلاقات، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة والدبلوماسية المكوكية، مع التركيز على التبادل بين وحدات القوات الجوية.

أكدت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأحد، التزامهما بهدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، واتفقتا على استئناف التدريبات المشتركة للبحث والإنقاذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وجاء ذلك خلال اجتماع وزير الدفاع الكوري الجنوبي آهن غيو باك ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث اتفق الجانبان على العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال شراكتهما مع الولايات المتحدة، وذلك في الجولة السادسة من المحادثات الدفاعية بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان، إن الوزيرين اتفقا على مواصلة التعاون للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين في ظل الأوضاع الأمنية التي وصفتها بـ"الخطرة". وتعمل سيول وطوكيو، بدعم من واشنطن، منذ عام 2022 على تعزيز علاقاتهما وتجاوز الخلافات التاريخية بينهما، وهي السياسة التي واصلها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وكان لي وتاكايتشي قد اتفقا في يناير/ كانون الثاني 2026 على تعزيز الدبلوماسية المكوكية بين البلدين، كما وسّعا في مايو/ أيار الماضي نطاق التعاون في مجال الطاقة. كما اتفق آهن وكويزومي، اليوم الأحد، على مواصلة تعزيز التبادل بين وحدات القوات الجوية في البلدين، تمهيداً للمضي قدماً في تدريبات البحث والإنقاذ التي تركز على مختلف سيناريوهات الحوادث البحرية.

(رويترز، العربي الجديد)