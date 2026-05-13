كوريا الجنوبية تدرس دعماً تدريجياً لأمن الملاحة في مضيق هرمز

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك، اليوم الأربعاء، إن سيول تدرس المساهمة بشكل تدريجي في الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى اتخاذ خطوات داعمة دون الوصول إلى حد المشاركة العسكرية. وصرح آن، في مؤتمر صحافي في واشنطن مع صحافيين كوريين جنوبيين، بأنه نقل موقف سيول خلال اجتماع مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يوم الاثنين.

وقال آن، في تصريحات أكدتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "قلنا على هذا المستوى تقريباً إننا سنشارك بشكل أساسي بصفتنا عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، وإننا سنراجع سبل المساهمة بشكل تدريجي". وأضاف أن الأشكال المحتملة للدعم التدريجي قد تشمل إبداء الدعم السياسي، وإرسال أفراد، وتبادل المعلومات، وتوفير الموارد العسكرية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لم تجر أي مناقشات تفصيلية حول توسيع مشاركة القوات الكورية الجنوبية.

وقال: "لم تجر مناقشات عميقة حول أمر مثل توسيع مشاركة جيشنا على وجه التحديد"، مضيفاً أن أي قرارات ستتطلب اتباع الإجراءات القانونية المحلية. وجاء الاجتماع بين وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأميركي بعد يوم من تنديد سيول بهجوم على سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي بالقرب من مضيق هرمز الأسبوع الماضي. وندد مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي بالواقعة بشدة، لكنه قال إنه لا يزال يحقق بشأن المسؤولية عن الهجوم.

وقال آن إنه ناقش الهجوم على سفينة الشحن مع المسؤولين الأميركيين، مضيفاً أن سيول لن تقرر أي رد إلا بعد اكتمال التحقيق. وفي الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين، قال هيغسيث إن واشنطن تتوقع من حلفائها "الوقوف إلى جانبها" في ظل تزايد التهديدات العالمية، مشيراً إلى تفويض الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما سماه "ملحمة الغضب" في دليل على عزم الإدارة.

وأشاد هيغسيث بخطط سيول لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل مسؤولية أكبر عن أمن شبه الجزيرة الكورية، واصفاً إياها بأنها مثال على تقاسم أعباء التحالف. وقال آن للصحافيين إن هيغسيث عبّر عن تفهمه لموقف كوريا الجنوبية بشأن نقل السيطرة العملياتية في وقت الحرب من الولايات المتحدة بناءً على شروط معينة، والهدف المتمثل في إتمام الانتقال في وقت مبكر.

وقال الوزير الكوري الجنوبي إن واشنطن لديها "وجهة نظر مختلفة قليلاً" بشأن عملية النقل، مضيفاً أن سيول ستواصل جهودها لإقناع الولايات المتحدة. وأشارت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إلى أنها تهدف إلى إنهاء العملية خلال فترة ولايته، التي تستمر حتى عام 2030، بمجرد أن تستوفي البلاد مجموعة من شروط القدرات العسكرية المتفق عليها مع واشنطن.

