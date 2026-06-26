كوريا الجنوبية تدرب نصف مليون مسيّرة محاربة لمواجهة جارتها الشمالية

- تسعى كوريا الجنوبية لتوسيع قدراتها في الطائرات المسيّرة، بتدريب نصف مليون "مسيرة محاربة" ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على خطوط المواجهة، مع خطط لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيّرة بحلول 2029. - تعتمد سيول على مكونات محلية بنسبة 100% لتصنيع الطائرات المسيّرة، لتجنب المكونات الصينية بسبب مخاوف أمنية، وتستخلص الدروس من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. - تهدف خطة سيول إلى نشر ذخائر ذاتية التدمير بعيدة المدى، مع تطوير نسختها الخاصة من نظام "لوكاس" الأميركي، لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها ستعمل سريعاً على توسيع قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة وكيفية التصدي لها لمواجهة كوريا الشمالية، بما في ذلك تدريب نصف مليون "مسيرة محاربة" ونشر عشرات الآلاف من الأنظمة غير المأهولة على الوحدات المنتشرة على خطوط المواجهة.

ويخطط الجيش أيضاً لإنتاج 110 آلاف طائرة مسيّرة بحلول عام 2029 لنشرها في جميع وحدات الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، بهدف جعل المسيّرات عنصراً تقليدياً لكل جندي. وقال وزير الدفاع آن كيو-بيك في مؤتمر صحافي "يجب ألّا تظل الطائرات المسيّرة معدات يستخدمها عدد محدود من الوحدات، بل يتعين أن تصبح أداة قتالية عامة". وأشار آن إلى أن سيول ستعتمد على مكونات محلية الصنع بنسبة 100 بالمئة بدلاً من اللجوء للمكونات الصينية في تصنيع هذه الأنظمة، مرجعاً ذلك لمخاوف أمنية.

وتكثف الكوريتان جهودهما لبناء قدرات في مجال الطائرات المسيّرة مع استخلاص الدروس المستفادة من الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إذ كانت تلك الأنظمة غير المأهولة عاملاً غيّر قواعد اللعبة في ساحة المعركة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن "الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة المنتشرة بأعداد كبيرة تغيّر جذرياً طبيعة الحرب"، محذراً من أن كوريا الشمالية تعمل أيضاً على تطوير أنظمة غير مأهولة ما يزيد من التهديدات التي قد تتعرض لها المنشآت العسكرية والمدنية في الجنوب.

وتهدف خطة سيول إلى تسريع الجهود لنشر الذخائر ذاتية التدمير بعيدة المدى جزءاً من سياسة البلاد الأوسع نطاقاً بشأن الطائرات المسيّرة ومكافحتها، للتكيّف مع التغيّرات في ساحة المعركة إذ أصبح استخدام هذه الطائرات عاملاً مؤثراً على نحوٍ متزايد، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع إنّ الطائرات المسيّرة الانقضاضية ستكون النسخة الكورية من نظام "لوكاس" الأميركي، أو نظام الهجوم القتالي غير المأهول منخفض التكلفة. ومن المعروف أن نظام "لوكاس" جرى وضعه عن طريق الهندسة العكسية من طائرات "شاهد-136" المسيّرة الإيرانية، وهي سلاح رئيسي استخدم في الحرب الأخيرة.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)