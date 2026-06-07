كوريا الجنوبية تختار أول رئيسة وزراء للبلاد منذ 20 عاماً

- اختار الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ-سوك لتولي رئاسة الوزراء، مما يجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ 20 عامًا في حال موافقة البرلمان. - هان، التي كانت الرئيسة التنفيذية لشركة نيفر، ستقود التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، مستفيدة من خبرتها في القطاع التكنولوجي. - من المتوقع أن تسهم هان في تحويل النمو الاقتصادي المدفوع بقطاع أشباه الموصلات وارتفاع الصادرات إلى نمو شامل يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قالت الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن الرئيس لي جيه ميونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هان سيونغ-سوك لتولي رئاسة الوزراء. وإذا وافق البرلمان على تعيينها، تصبح هان أول امرأة تتولى المنصب في كوريا الجنوبية منذ 20 عاماً.

وقال كانغ هون-سيك رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي في مؤتمر صحافي إن من المتوقع أن تقود هان، التي شغلت سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لشركة (نيفر) الكورية الجنوبية العملاقة للإنترنت، عملية التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد. وأضاف كانغ: "ستتمكن هان من تحويل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية -المدفوع بالطفرة في قطاع أشباه الموصلات وارتفاع الصادرات- إلى نمو شامل يصل إلى الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".

ومنصب رئيس الوزراء شرفي وإداري إلى حد بعيد في ظل النظام الرئاسي في كوريا الجنوبية.

(رويترز)