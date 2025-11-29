- أعلن جيريمي كوربين عن تأسيس حزب "حزبك/م" كبديل سياسي في المملكة المتحدة، يهدف إلى تمثيل الطبقة العاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على قضايا الإسكان والفقر والبطالة والصحة والبيئة. - أبدى كوربين دعمه للشعب الفلسطيني وانتقد الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل، داعيًا للوحدة داخل الحزب والتعاون مع زارا سلطانة في القيادة، مع تصويت الأعضاء على الهيكل التنظيمي واسم الحزب في مؤتمر ليفربول. - يواجه الحزب تحديات داخلية بسبب الخلافات الأيديولوجية، وسط تزايد قوة اليمين المتطرف وتبني حزب العمال سياسات يمينية، مما يعكس الحاجة إلى بديل يساري قوي.

قال زعيم حزب العمّال السابق والنائب المستقل في البرلمان البريطاني جيريمي كوربين، إن الحزب الجديد Your Party "حزبك/م" سيكون بداية جديدة للتغير السياسي والاجتماعي في المملكة المتحدة، داعيًا آلاف الأعضاء المنتسبين إلى الخروج للعمل وطرق الأبواب من أجل بناء الحزب السياسي الجديد.

وأفاد كوربين خلال كلمة الافتتاحية أنه توجد "مسؤولية كبيرة على عاتق أعضاء الحزب" في تأسيس تيار يجمع المجموعات والحركات الاشتراكية و"وهي مهمة تخلى عنها حزب العمّال"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد "كتاب قواعد لتأسيس الأحزاب"، وأن كل حزب لديه تجربته الخاصة. وأضاف: "هذه فرصتنا، سنتمسك بها بأيدينا لبناء مجتمعنا والعمل بشكل أكبر من أجل العدالة الاجتماعية".

وأكد كوربين أن "حزبك/م" (وهو اسم مؤقت سيُصوَّت على اسم متفق عليه لاحقًا)، هو حزب اشتراكي ديمقراطي يمثل الطبقة العاملة وقيم العدالة الاجتماعية والسلام والقانون الدولي.

تناول كوربين في خطابه بشكل كبير قضايا الإسكان والفقر والبطالة والصحة والمياه والبيئة. وقال إنه لا حل لأزمة السكن سوى ببناء مساكن شعبية بشكل كبير ومحمية بقوانين. وهاجم حكومة حزب العمّال على تخليها عن الطبقة العاملة، كما هاجم زعيم حزب الإصلاح اليميني المتطرف ناجيل فاراج واصفًا إياه بـ"المصرفي ولا يمثّل الطبقة العاملة".

كما هاجم زعيم حزب العمال السابق قرار الحكومة الأخير المتعلق بالتعديلات على نظام الهجرة واللجوء الهادف إلى وضع المزيد من العراقيل للقدوم إلى المملكة المتحدة، قائلًا إن الأزمة في البلاد سببها عدم فرض ضرائب كافية على الأغنياء لا اللاجئون أو المهاجرون الذين يساهمون في الاقتصاد البريطاني من خلال العمل.

وخصص كوربين جزءاً أساسياً من كلمته للتعبير عن وقوف الحزب بشكل جذري إلى جانب الشعب الفلسطيني قائلًا: "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نحيي المتظاهرين في لندن اليوم الذين سيخرجون في تظاهرة وطنية من أجل غزة هي السابعة والثلاثين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولنعلن تضامننا نحن أيضًا من ليفربول مع الشعب الفلسطيني" وسط تصفيق حار من الجمهور". وأضاف: "صور الأطفال المجوعين في غزة، والأطفال المقتولين على أيدي الجيش الإسرائيلي والأشلاء الممزقة.. هذه ليست حرب، هذه إبادة جماعية ببث حي على شاشاتنا. حكومتنا متواطئة في هذا من خلال الدعم العسكري".

ودعا كوربين في ختام خطابه إلى وحدة العمل والقيادة في الحزب، مؤكدًا أنه وزارا سلطانة (النائبة المشاركة في تأسيس الحزب) موحدين في بناء الحزب وقام أمس بتوجيه تحية خلال نشاط شعبي شاركت فيه وقامت هي بالمثل.

ومن المقرر أن يُصوت الحزب على عدد من القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي وشكل القيادة، كما سيختار أعضاء الحزب اسمًا جديدًا للحزب من عدة خيارات منها الاسم الحالي. وستقدم زارا سلطانة كلمة في اختتام المؤتمر الذي يستمر حتى يوم غد في قاعة "أرينا" للمؤتمرات في ليفربول.

وهيمنت في الأسبوع الأخير قضايا الخلافات الداخلية المرافقة لتأسيس الحزب، مع انسحاب نائبين مستقلين من الحزب بسبب هذه الخلافات. وكتب النائب المستقل عدنان حسين مقالًا في موقع "بولتكس هوم" يوم أمس، قال فيه إنه ترك الحزب بسبب ما وصفه بـ"ثقافة أيديولوجية متزايدة التصلب تُصرّ على أن القيم الاجتماعية المحافظة لا مكان لها في حركة يسارية". ونقلت تقارير عديدة أن الخلافات امتدت لتشمل قضايا اجتماعية وسياسات النوع الاجتماعي، بما في ذلك قضايا المتحولين جنسيًا، وهو ما ظهر في بيان لسلطانة سابقًا أكدت فيه أن "حقوق المتحولين جنسيًا هي حقوق إنسانية. حزبكم سيدافع عنها. لا أعذار، ولا لكن"، وهي قضية تثير حساسية لدى بعض الشرائح المسلمة المحافظة.

وأضاف في مقاله: "المشكلة هي الاستبداد الأيديولوجي المتخفي وراء قناع مبدأ تقدمي. هناك تيار فكري يساري يرى في الآراء المحافظة اجتماعيًا مرضًا يجب تصحيحه. ينبع هذا التيار من افتراض مفاده تحسين الظروف الاقتصادية لشخص ما سيؤدي حتمًا إلى تحرر مواقفه الاجتماعية. هذا جهلٌ تاريخيٌّ واجتماعيٌّ وسياسيّ. البشر ليسوا مجرد أدواتٍ اقتصادية. يتمسّك الناس بالتقاليد والمعتقدات والهويات لأنها ذات معنى، لا لأنها مُلائمةٌ ماديًا".

ويترقب العديد من الأعضاء ما سيقوله النائبان أيوب خان وشوكت آدم، وهما أيضًا نائبان مستقلان انتخبا على أساس برنامج داعم لغزة، ولم يستقيلا من الحزب، على خلاف عدنان حسين وإقبال محمد. كما يترقب الكثيرون كلمة النائبة زارا سلطانة التي أثارت خطوتها قبل أشهر بإطلاق نظام خاص للعضوية المدفوعة مشكلة مع النائب جيريمي كوربين وصلت إلى حد المراسلات بالتوجه للقضاء. ويشهد الحزب الآن مداخلات الأعضاء العاديين بهدف التصويت على اقتراحات سياسية وتنظيمية قُدمّت للحزب.

ويأتي انطلاق الحزب اليساري الجديد في ظل ازدياد قوة اليمين الشعبوي والمتطرف في الساحة السياسية البريطانية، وفي ظل تبني حزب العمال، الممثل التاريخي لقطاعات واسعة من اليسار، سياسات نحو اليمين. وفي استطلاع للرأي نُشر الخميس الماضي، أبدى 12% من البريطانيين استعدادهم للتصويت للحزب بحسب استطلاع لمعهد يوغوف، وهو ما يعكس انخفاضًا عن استطلاع سابق لنفس المعهد قبل شهر بست درجات.