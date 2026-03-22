كوبا: نستعد لغزو أميركي محتمل وجاهزون للحوار

22 مارس 2026   |  آخر تحديث: 18:48 (توقيت القدس)
نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في هافانا، 2 فبراير 2026 (Getty)
نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في هافانا، 2 فبراير 2026 (Getty)
- تستعد كوبا لاحتمال غزو عسكري أميركي، رغم عدم رغبتها في تأزيم العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث أكد نائب وزير الخارجية الكوبي أن الجيش في حالة استعداد دائم.
- كثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على كوبا منذ يناير، بعد حظر تزويدها بالمحروقات، في ظل توتر العلاقات بسبب دعم كوبا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
- تواجه كوبا تحديات داخلية مثل انقطاع الكهرباء المتكرر، وتأمل في وصول الوقود رغم الحصار الأميركي، وتسعى لحل الأزمة عبر الحوار.

أكد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، في مقابلة متلفزة عُرضت الأحد، أن هافانا تستعد لاحتمال تعرّضها لغزو من الجيش الأميركي، لكنّ حكومتها لا ترغب في الوقت نفسه في تأزيم علاقتها مع الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.

وقال دي كوسيو، في حديث لمحطة "أن بي سي" التلفزيونية الأميركية: "جيشنا على أهبة الاستعداد دائما. وفي الواقع، هو يستعد هذه الأيام لاحتمال حدوث عدوان عسكري". وأضاف دي كوسيو: "لكننا نأمل في ألّا يحدث ذلك. لا نرى سببا لحصوله، ولا كيف يمكن تبريره". وتابع: "كوبا لا ترغب في نزاع مع الولايات المتحدة. لدينا حاجة لحماية أنفسنا ولنا الحق في ذلك، لكننا مستعدون للحوار".

وكثّفت واشنطن المناوئة للحكم الشيوعي في كوبا منذ استيلائه على السلطة عام 1959 ضغوطها الاقتصادية على الجزيرة في يناير/كانون الثاني الفائت من خلال حظر تزويدها بالمحروقات، مباشرة بعد اختطافها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي كان أبرز حلفاء هافانا.

ألقى الرئيس ميغيل دياز كانيل خطاباً في هافانا، 3 يناير 2026(Getty)
رئيس كوبا ردا على تعليقات ترامب: أي عدوان أميركي سيواجه مقاومة منيعة

وفشلت الولايات المتحدة عام 1961 في الإطاحة بنظام الرئيس الكوبي فيدل كاسترو من خلال عملية خليج الخنازير الفاشلة. وأعرب ترامب الاثنين عن اعتقاده أنه سيحظى "بشرف الاستيلاء على كوبا"، من دون أن يوضح مقصده بدقة، وتحدث أيضا عن "تحريرها".

وانكبت الجهات المختصة في كوبا صباح الأحد على إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاع عام جديد سُجِّل مساء السبت، هو السابع في أقل من عام ونصف عام. وأكد دي كوسيو في المقابلة مع "أن بي سي" المسجلة قبل الانقطاع الأخير أن حكومته "تتحرك بأكبر قدر من الاستباقية على مواجهة الوضع". وقال: "نأمل حقا في أن يصل الوقود إلى كوبا بطريقة أو بأخرى، وفي ألاّ يطول أمد هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، وألا يكون ممكنا الإبقاء عليه إلى ما لا نهاية".

(فرانس برس)

