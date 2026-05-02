كوبا تندد بعقوبات ترامب وتصفها بـ"غير القانونية" وسط تصعيد وتلويح أميركي

أخبار
مباشر
02 مايو 2026   |  آخر تحديث: 05:45 (توقيت القدس)
احتفالات عيد العمال في هافانا أمام السفارة الأميركية، 1 مايو 2026 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
نددت كوبا بالعقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "غير قانونية" و"تعسفية"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وتلويح واشنطن بمزيد من الضغوط. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، في منشور على منصة "إكس"، إن "حكومة الولايات المتحدة تحذر وترد باتخاذ تدابير أحادية وغير قانونية وتعسفية ضد كوبا"، معتبراً أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق التوتر الشديد بين البلدين.

وتستهدف العقوبات المصارف الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة الكوبية، إلى جانب فرض قيود على الهجرة، فيما اعتبر ترامب أن الجزيرة "ما زالت تشكّل تهديداً استثنائياً" للأمن القومي الأميركي. كما تشمل الإجراءات فرض عقوبات على أفراد وكيانات في قطاعات الطاقة والتعدين، إضافة إلى أي شخص يُدان بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

أخبار
التحديثات الحية

كوبا تستنفر تحسباً لهجوم أميركي

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على جهات وأشخاص يدعمون الجهاز الأمني الكوبي أو يتورطون في فساد أو انتهاكات حقوقية، من دون الكشف عن الأسماء المستهدفة.

ميدانياً، شهدت كوبا تعبئة شعبية واسعة في عيد العمال، حيث نظّمت تجمعات حاشدة "دفاعاً عن الوطن" وتنديداً بالحصار الأميركي، بمشاركة الرئيس ميغيل دياز كانيل والزعيم الثوري راؤول كاسترو. ودعا دياز كانيل إلى التعبئة "ضد حصار الإبادة والتهديدات الإمبريالية". وأعلنت السلطات مشاركة نحو نصف مليون شخص في تجمع هافانا، فيما شهدت مدن أخرى فعاليات مماثلة، تحت شعار "الوطن ندافع عنه".

وفي ظل هذه التطورات، تعاني كوبا من أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بفعل تشديد العقوبات الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، إلى جانب اختلالات هيكلية في الاقتصاد، ما أدى إلى شبه شلل في النشاط منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، وسط انقطاعات واسعة في الكهرباء ونقص في الوقود.

وقال ترامب ممازحاً في خطاب له إن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات قرب السواحل الكوبية، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات عسكرية، بينما تواصل إدارته الضغط على هافانا لإجراء إصلاحات جذرية.

(قنا، فرانس برس، العربي الجديد)

دلالات
المزيد في سياسة
تظاهرة تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، تونس، 14 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

راشد الغنوشي بين النفي والملاحقة والسجن

عاطف نجيب في قصر العدل بدمشق، 26 إبريل 2026 (رامي السيد/Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

محاكمة رموز حقبة بشار الأسد... القانون السوري قاصر

صاروخ تشانغ جيان-1000، بكين، 3 سبتمبر 2025 (غريغ بيكر/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

اعتراف أميركي يكشف فجوة دفاعية بمواجهة الصواريخ فرط صوتية