- نددت كوبا بالعقوبات الأميركية الجديدة التي وصفها وزير الخارجية الكوبي بأنها "غير قانونية" و"تعسفية"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وتلويح واشنطن بمزيد من الضغوط. - تستهدف العقوبات المصارف الأجنبية المتعاملة مع الحكومة الكوبية، وتفرض قيوداً على الهجرة، وتشمل عقوبات على أفراد وكيانات في قطاعات الطاقة والتعدين، مع التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان. - شهدت كوبا تعبئة شعبية واسعة ضد الحصار الأميركي، بمشاركة الرئيس ميغيل دياز كانيل والزعيم راؤول كاسترو، وسط أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بفعل العقوبات.

نددت كوبا بالعقوبات الأميركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها "غير قانونية" و"تعسفية"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين وتلويح واشنطن بمزيد من الضغوط. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، في منشور على منصة "إكس"، إن "حكومة الولايات المتحدة تحذر وترد باتخاذ تدابير أحادية وغير قانونية وتعسفية ضد كوبا"، معتبراً أن العقوبات الجديدة تأتي في سياق التوتر الشديد بين البلدين.

وتستهدف العقوبات المصارف الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة الكوبية، إلى جانب فرض قيود على الهجرة، فيما اعتبر ترامب أن الجزيرة "ما زالت تشكّل تهديداً استثنائياً" للأمن القومي الأميركي. كما تشمل الإجراءات فرض عقوبات على أفراد وكيانات في قطاعات الطاقة والتعدين، إضافة إلى أي شخص يُدان بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على جهات وأشخاص يدعمون الجهاز الأمني الكوبي أو يتورطون في فساد أو انتهاكات حقوقية، من دون الكشف عن الأسماء المستهدفة.

ميدانياً، شهدت كوبا تعبئة شعبية واسعة في عيد العمال، حيث نظّمت تجمعات حاشدة "دفاعاً عن الوطن" وتنديداً بالحصار الأميركي، بمشاركة الرئيس ميغيل دياز كانيل والزعيم الثوري راؤول كاسترو. ودعا دياز كانيل إلى التعبئة "ضد حصار الإبادة والتهديدات الإمبريالية". وأعلنت السلطات مشاركة نحو نصف مليون شخص في تجمع هافانا، فيما شهدت مدن أخرى فعاليات مماثلة، تحت شعار "الوطن ندافع عنه".

وفي ظل هذه التطورات، تعاني كوبا من أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بفعل تشديد العقوبات الأميركية خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، إلى جانب اختلالات هيكلية في الاقتصاد، ما أدى إلى شبه شلل في النشاط منذ أواخر يناير/ كانون الثاني، وسط انقطاعات واسعة في الكهرباء ونقص في الوقود.

وقال ترامب ممازحاً في خطاب له إن الولايات المتحدة قد تنشر حاملة طائرات قرب السواحل الكوبية، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ خطوات عسكرية، بينما تواصل إدارته الضغط على هافانا لإجراء إصلاحات جذرية.

(قنا، فرانس برس، العربي الجديد)