كوبا تطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة "حصار الطاقة" الأميركي

- دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز المجتمع الدولي لتقديم مساعدة عاجلة لكوبا لتجنب كارثة إنسانية بسبب حصار الطاقة الذي تفرضه الولايات المتحدة، مشددًا على أهمية التضامن الدولي. - تعاني كوبا من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحصار التجاري الأمريكي المستمر منذ عام 1959، مما أدى إلى نقص في الغذاء والدواء ومواد أساسية أخرى، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر. - زادت التوترات بعد اتهامات أمريكية لكوبا بإسقاط طائرتين عام 1996، مما أثار مخاوف من نية الولايات المتحدة تغيير النظام الشيوعي في هافانا.

ناشد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، المجتمع الدولي تقديم مساعدة عاجلة لبلاده لتجنيبها كارثة بسبب حصار الطاقة الذي تفرضه الولايات المتحدة. وقال رودريغيز: "أدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع كارثة إنسانية يمكن فرضها عبر حصار الأسلحة أو حصار الوقود"، مضيفاً: "حان وقت التضامن مع كوبا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح علناً بإمكانية السيطرة على كوبا، إذ قال بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا إن هافانا قد تكون هدفه التالي. وبسبب الحصار التجاري الأميركي الذي فرض بعد وصول فيديل كاسترو إلى السلطة عام 1959، يعيش الكوبيون في ظروف اقتصادية مزرية ويعانون من نقص الغذاء والدواء ومواد أساسية أخرى.

أخبار واشنطن تعرض علاقة جديدة مع كوبا وتوجه اتهامات إلى راؤول كاسترو

كما أن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد بات أمراً مألوفاً. وتفاقمت الأمور عندما قطع ترامب إمدادات النفط من فنزويلا، حليفة هافانا، بعد الإطاحة بمادورو. وضيّقت إدارة ترامب الخناق على كوبا الأسبوع الماضي بتوجيهها اتهامات إلى راؤول كاسترو بإسقاط طائرتين أميركيتين صغيرتين عام 1996، ما زاد المخاوف من سعي الولايات المتحدة إلى اختلاق ذريعة للإطاحة بالحكومة في هافانا.

وفي اليوم التالي لإعلان لائحة الاتهام ضد كاسترو، حذّر وزير الخارجية ماركو روبيو كوبا من أن الولايات المتحدة تركز بشدة على تغيير النظام الشيوعي. والثلاثاء، وصف رودريغيز لائحة الاتهام بأنها ذات دوافع سياسية، نافياً مزاعم الولايات المتحدة بأن كوبا تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وقال لمجلس الأمن: "إنها فكرة تتنافى مع المنطق والعقل. دعوا كوبا تعيش بسلام".

(فرانس برس)